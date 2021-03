Rieti, neve in arrivo sull'Appennino. Allerta meteo della Regione

08 marzo 2021 a

a

a

Allerta neve per l'Appennino reatino. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino meteo diramato dalla Regione Lazio nel pomeriggio dell'8 marzo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla tarda serata di oggi, lunedì 8 marzo, e per le successive 18-24 ore si prevedono sul Lazio nevicate a quote superiori a 800-1000 metri sui settori appenninici nord-orientali, con apporti al suolo da moderati a localmente abbondanti.

Un'altra giornata da tutto esaurito al Terminillo

È ancora valido l’avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso ieri che riportava l’indicazione di “precipitazioni sparse, in particolare sui settori tirrenici fino al pomeriggio di domani, martedì 9 marzo. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per neve su Appennino di Rieti.

Terminillo montagna vip, giornata di relax sulla neve per Elena Santarelli | Video

"La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto". Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio.

Giornata di relax al Terminillo per Edin Dzeko

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.