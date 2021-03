Rieti Covid, il bollettino dell'8 marzo: morta anziana, 14 casi e 15 guariti

08 marzo 2021 a

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl di Rieti: un decesso, 14 casi e 15 guariti. A perdere la vita una donna di 81 anni che è deceduta struttura sanitaria Roma. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 14 nuovi soggetti positivi al test Covid 19: Rieti (4), Cittaducale (2), Concerviano (1), Fara in Sabina (2), Micigliano (1), Pescorocchiano (3), Poggio Mirteto (1).

Si registrano 15 nuovi guariti: (2) Rieti – (1) Amatrice - (5) Antrodoco – (2) Cantalice - (2) Cittaducale – (2) Forano – (1) Scandriglia. Nelle ultime 24 ore ore sono stati eseguiti 29 tamponi. Il numero totale dei test dall'inizio dell'emergenza sono 58.569. Totale positivi in provincia di Rieti: 722. In provincia di Rieti proseguono le vaccinazioni anti-covid19. Ad ora le dosi di vaccino somministrate dalla Asl di Rieti sono 14.146, mentre le prenotazioni hanno raggiunto le 17.315 unità.

Nel Lazio l'unità di crisi ad ora i vaccini somministrati risultano: 170 mila per la categoria over 80; 50 mila per il personale scolastico docente e non docente; 22 mila al personale delle forze dell'ordine; 5 mila alla categoria delle persone fragili.

