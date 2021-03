Rieti, capannone in fiamme a Poggio Mirteto. Paura allo Scalo

06 marzo 2021 a

Paura nella tarda mattinata del 6 marzo nella zona dello Scalo I Vigili del Fuoco di Rieti del distaccamento territoriale di Poggio Mirteto sono intervenuti oggi alle ore 12.45 per un principio di incendio all'interno di un capannone adibito sia ad attività commerciale che industriale in via Ignazio Losacco non lontano dalla stazione ferroviaria.

A dare manforte ai pompieri mirtensi anche una autobotte fatta giungere prontamente in posto dal vicino distaccamento di Montelibretti e l'Autoscala dal Comando provinciale sabino oltre al carro Nbcr (nucleare biologico chimico e radiologico) per dare appoggio alle operazioni di spegnimento e successiva messa in sicurezza dell'area interessata dalle fiamme. Presenti in posto dai primi momenti anche i Carabinieri della locale stazione.

