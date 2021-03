Rieti, spacciavano in un appartamento del centro storico. Due arresti

06 marzo 2021 a

a

a

Gli agenti della squadra mobile della Questura di Rieti hanno arrestato due reatini, C.V., una donna di 42 anni e F.M., un uomo di 31 anni, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli investigatori della polizia, nell'ambito dei servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, intensificati dal Questore, Maria Luisa Di Lorenzo, sono venuti a conoscenza, nei giorni scorsi, che in una abitazione del centro cittadino vi era un insolito movimento di giovani reatini che, senza apparente motivo, entravano ed uscivano più volte nella giornata dall'appartamento segnalato.

Gli agenti della squadra mobile hanno attivato immediatamente una serie di appostamenti e pedinamenti nei pressi dell'abitazione "attenzionata", di proprietà di una donna, C.V., già nota agli investigatori reatini per aver commesso alcuni reati contro il patrimonio. Nella serata di ieri, gli uomini della polizia di Stato hanno notato entrare nell'appartamento oggetto di controlli, F.M., un uomo conosciuto dagli agenti poiché resosi responsabile in passato di reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, dopo che lo stesso aveva occultato all'interno dei suoi pantaloni un pacchetto sospetto.

Gli agenti della polizia di Stato hanno poi notato lo stesso uomo che dalla finestra dell'appartamento controllava con preoccupazione la strada sottostante ed hanno deciso quindi di fare irruzione nell'abitazione sorprendendo la donna C.V., avvisata dal complice, mentre stava gettando dal terrazzo un involucro, identico a quello portato nell'abitazione da F.M., immediatamente recuperato dagli Agenti e contenente 50 grammi di cocaina ed un bilancino di precisione.

La successiva perquisizione domiciliare effettuata nelle abitazioni dei due spacciatori ha consentito di rinvenire altra cocaina, sostanza da taglio, materiale per il confezionamento delle dosi, ed oltre 2000 euro in contanti, probabile provento delle attività di spaccio attuate dai due reatini.

C.V. ed F.M. sono stati quindi arrestati e messi a disposizione della locale Autorità Giudiziaria che ha disposto, per entrambi, il regime degli arresti domiciliari, in attesa di rispondere del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

