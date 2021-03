Rieti Covid, il bollettino del 6 marzo: 32 nuovi casi e 56 guariti

06 marzo 2021 a

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl di Rieti: 32 nuovi casi e 56 guariti. E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento sull'andamento della pandemia in provincia del 6 marzo. I nuovi casi si sono registrati a Rieti (13), Amatrice (1), Borgorose (1), Cantalice (1), Cittaducale (4), Contigliano (1), Micigliano (1), Monte San Giovanni (3), Monteleone Sabino (1), Montopoli in Sabina (1) , Poggio Bustone (1), Poggio Mirteto (2) e Poggio Nativo (2).

Si registrano 56 nuovi guariti (19) Rieti – (2) Amatrice – (3) Antrodoco – (2) Belmonte in Sabina - (1) Borgorose – (5) Cantalice – (3) Cittaducale – (1) Colli sul Velino - (2) Contigliano – (1) Fara in Sabina – (1) Fiamignano – (2) Labro – (2) Magliano Sabina – (1) Monte S. Giovanni – (2) Monteleone Sabino – (1) Pescorocchiano – (1) Petrella Salto – (1) Poggio Bustone – (2) Poggio Mirteto – (1) Poggio Nativo – (1) Selci – (1) Torri in Sabina – (1) Torricella in sabina.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 443 tamponi. Numero totale tamponi eseguiti dall'inizio dell'emergenza 58.079. Totale positivi in provincia di Rieti: 717.

In due mesi, in provincia di Rieti, vaccinate oltre 13 mila persone. Da oggi al via le prenotazioni per le classi di età 78 e 79 anni. Sabato parte la vaccinazione pazienti Sla e Caregiver. Asl Rieti: "Stiamo procedendo senza soluzione di continuità per accelerare sulla Campagna vaccinale anti-covid19 in provincia di Rieti. E’ necessario fare presto, per vaccinare nel più breve tempo possibile il numero maggiore di persone e lo stiamo facendo, senza indugi, per categorie e classi di età secondo quanto stabilito dal Ministero della Salute e dalla Regione Lazio. In soli due mesi abbiamo vaccinato tutto il personale sanitario aziendale, gli operatori e gli ospiti delle 74 strutture socio sanitarie e socio assistenziali presenti sul territorio", dicono dalla direzione della Asl.

