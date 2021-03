Rieti, scuole chiuse a Fara in Sabina. Il sindaco Roberta Cuneo: "Decisione inevitabile"

06 marzo 2021 a

Fara in Sabina, alla fine lo scenario peggiore si è concretizzato, e quanto palesato, temuto e scongiurato nelle ultime ore alla fine, purtroppo, è diventato realtà. Il secondo Comune della provincia chiude tutte le scuole del territorio, di ogni ordine e grado, da lunedì 8 marzo a venerdì 12 marzo, stante l’elevato numero percentuale dei contagi in rapporto alla popolazione residente. Il che, secondo i nuovi dettami del Dpcm in vigore, impone la serrata dell’attività didattica sul territorio.

“Abbiamo deciso, sentiti i dirigenti scolastici e la Asl di Rieti, di mettere precauzionalmente in didattica a distanza le scuole di ogni ordine e grado del nostro territorio per una settimana, da lunedì 8 marzo fino a venerdì 12 marzo – ha spiegato il sindaco di Fara in Sabina, Roberta Cuneo -. La scuola dell’Infanzia e i nidi sospendono invece, nella stessa settimana, le loro attività didattiche. Siamo ben consapevoli che questa scelta di fatto crea forti disagi alle famiglie, e questo pesa su tutti noi, ma si tratta di una decisione assunta con molta ponderazione, fondata su una attenta analisi dei dati, e in particolar modo sull’incremento dei contagi nell’ultima settimana e sui cluster attivi nelle scuole, anche alla luce dell’ultimo Dpcm, che introduce l’indice dei 250 casi settimanali su 100.000 abitanti, valore che nella settimana che va dal 26 febbraio al 4 marzo è stato ampiamente superato nel nostro territorio. E’ un momento delicato per tutto il Paese – spiega ancora il sindaco di Fara Sabina - ed è proprio per evitare situazioni molto più critiche e ulteriori chiusure, che sarebbero devastanti anche per la nostra economia, che procediamo precauzionalmente in questa direzione, con l’unico scopo di tutelare la salute e la sicurezza della nostra comunità”.

La decisione, secondo i beninformati, potrebbe essere soltanto la prima di una serie di misure che, a fronte degli attuali quasi 90 casi di positività registrati sul territorio farense, potrebbe presagire scenari ancora più restrittivi, che vanno dalla chiusura dei parchi pubblici e dei luoghi di aggregazione all’aperto come piazze e spazi condivisi, all’adozione di misure speciali per il contenimento di quella che, alla luce dei dati attualmente divulgati dalla Asl di Rieti, può essere identificata a tutti gli effetti come terza ondata della pandemia di Coronavirus sul territorio farense.

