Rieti Covid, chiuse tutte le scuole a Fara Sabina dopo l'ondata di contagi

Chiuse le scuole a Fara Sabina. Da lunedì saranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado a nel comune. Chiusi asili e materne, didattica a distanza per elementari e medie di primo e secondo grado. Questo per l’aumento dell’indice di incidenza dei contagi registrato nella ultima settimana nel Comune di Fara Sabina superiore alla norma.

Per ora il sindaco Roberta Cuneo ha firmato un'ordinanza che prevede la sospensione delle lezioni in presenza in tutte le scuole del territorio - dagli asili nido alle superiori - da lunedì 8 marzo fino al 1 marzo. Tranne nido e scuola dell'infanzia sarà attivata la didattica a distanza. Il provvedimento per il momento riguarda la prossima settimana poi il Comune, di concerto con la Asl, controllerà l'andamento dei contagi per decidere se riaprire o meno. Il provvedimento era nell'aria dopo che il nuovo Dpcm, che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile ha dato la possibilità ai comuni - qualora si verificasse un tasso di contagi superiore a 250 ogni 100 mila abitanti - di disporre delle ordinanze di chiusura per frenare la diffusione del virus. il parametro governativo, al momento, è ampiamente al di sotto del rapporto contagi/abitanti che si registra al momento sul territorio farense. Il Comune che stava seguendo la situazione da giorni non ha perso tempo e dati alla mano ha disposto la chiusura.

La situazione dei contagi sta preoccupando in tutta la Penisola e anche in provincia di Rieti si sta cercando di mantenere alta l'attenzione.

