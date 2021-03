Rieti Covid, il bollettino del 5 marzo: 34 nuovi casi e 32 guariti

05 marzo 2021 a

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl di Rieti: 34 nuovi casi e 32 guariti. E' quanto emerge dall'aggiornamento sull'andamento della pandemia il provincia di Rieti del 5 marzo. I nuovi casi si sono registrati a Rieti (12), Antrodoco (1), Borgorose (1), Cittaducale (3), Colle di Tora (1), Fara in Sabina (2), Micigliano (1), Monte San Giovanni (1), Monteleone Sabino (1), Montopoli in Sabina (1), Pescorocchiano (2), Poggio Bustone (1), Poggio Mirteto (1), Poggio Nativo (1), Tarano (2) e Torricella in Sabina (3).

Si registrano 32 nuovi guariti: (12) Rieti – (1) Amatrice – (2) Antrodoco – (3) Borgorose – (1) Cantalice – (1) Cittaducale – (1) Collevecchio – (1) Colli sul Velino – (2) Fara in Sabina – (1) Forano – (1) Monte S. Giovanni – (1) Pescorocchiano – (1) Poggio Bustone – (1) Poggio Moiano – (1) Poggio Nativo – (1) Tarano – (1) Toffia.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 453 tamponi. Dall'inizio dell'emergenza 57.636. Totale positivi in provincia di Rieti: 741.

Intanto l'unità di crisi della Regione Lazio fa sapere che per quanto riguarda Vaccino anti covid19: Superate le 25 mila prenotazioni per la fascia 78, 79 anni e oltre 4 mila per la categoria degli estremamente vulnerabili. dai medici di medicina generale già prenotate e somministrate 11429 vaccinazioni. Nello specifico: 2594 nella Asl Roma 1, 1740 nella Asl Roma 5, 1536 nella Asl Roma 2, 1396 nella Asl di Frosinone, 1192 nella Asl Roma 3, 761 nella Asl Roma 6, 716 nella Asl Roma 4, 528 nella Asl di Viterbo, 515 nella Asl di Latina, 451 nella Asl di Rieti.

La Asl di Rieti, per agevolare ulteriormente tutti i cittadini che vogliono prenotare il vaccino anti-covid19, ha deciso di ampliare i giorni di apertura dell’Ufficio “Scelta e revoca del Medico di Medicina Generale e Rilascio esenzione per patologia” presente a Rieti presso il Distretto 1 di via delle Ortensie. Il rilascio dell’esenzione è infatti tra i principali requisiti per essere inseriti nelle liste di prenotazione per l’esecuzione del vaccino anti-covid19. L’Ufficio, che si trova al primo piano del Distretto 1 e fino ad oggi è aperto tre giorni alla settimana, da lunedì 8 marzo 2021 sarà invece aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30. La procedura di rilascio dell’esenzione, può essere eseguita anche online, inviando una email all’indirizzo [email protected], allegando il certificato dello Specialista con la patologia di riferimento e copia del documento di identità.

