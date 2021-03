Rieti, Gratta e Vinci da 500 mila euro ad Amatrice. La fortuna aiuta un terremotato

05 marzo 2021 a

La fortuna bacia uno dei comuni simbolo della distruzione del terremoto del 2016. Un avventore della tabaccheria di Stefano Rubei ad Amatrice ha vinto 500 mila euro dopo aver acquistato un tagliando gratta e vinci della serie "Battaglia navale" da 5 euro nella mattinata del 4 marzo. “Ha grattato il biglietto e dopo aver capito di aver vinto, ha chiesto un controllo alla macchina – ha detto il titolare della tabaccheria, Stefano Rubei a Rieti Life– il terminale ha confermato la vincita, non prenotabile in tabaccheria”.

L'uomo che ha vinto ha una storia di dolore e sofferenza legata al terremoto. La vincita è una sorta di riscossa, insomma. “Una bravissima persona del posto, e che sì, ha avuto come tutti qui, problemi a causa del sisma“, ha detto il gestore della tabaccheria. Dal titolare della tabaccheria, Rubei, nessun altro dettaglio per mantenere la riservatezza del fortunato. Da quello che filtra, come molti in quei territori, ha avuto la casa danneggiata dalle scosse. La vincita di mezzo milione di euro potrebbe di nuovo cambiargli la vita

Sempre il 4 marzo la fortuna ha baciato ancora Rieti. Nel concorso del Superenalotto del 4 marzo 2021. Nella provincia laziale, riporta agipronews, è stato infatti centrato un “5” del valore di 24.729,25 euro presso la tabaccheria Centro Italia di via Ferrari 3. Il Jackpot, intanto, è salito a 117,6 milioni di euro. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre nel Lazio manca dal 2012 quando furono realizzati due "6", entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto. Insomma una giornata particolarmente fortunata per il territorio di Rieti quella di giovedì. La Dea Bendata si è fermata due volte rendendo felici due giocatori che hanno tentato la fortuna.

