Rieti Covid, scuole di Fara Sabina osservate speciali: preoccupano i contagi

Dopo i focolai dei giorni scorsi, adesso sono i contenuti del nuovo Dpcm, pronto ad entrare in vigore da domani, a paventare, concretamente, l’ipotesi chiusura per le scuole di Fara Sabina. Il nuovo parametro inserito nel provvedimento, che dispone la chiusura dei plessi in un determinato territorio se il tasso di positività complessivo è pari a 250 contagi su 100 mila abitanti nell’arco di una settimana, mette il secondo Comune della provincia in cima alla lista, anche prima di Rieti, tra quelli a rischio chiusura per le scuole di ogni ordine e grado. Perché, numeri alla mano, il parametro governativo, al momento, è ampiamente al di sotto del rapporto contagi/abitanti che si registra al momento sul territorio farense.

Un rischio non nascosto dalla stessa amministrazione comunale: “Continuiamo a seguire con attenzione i casi di positività nel nostro Comune - ammette il sindaco Roberta Cuneo -, il contatto con la Asl di Rieti è costante, così come il confronto con i dirigenti scolastici del territorio. In queste ultime ore si è aggiunto un ulteriore elemento di riflessione, sul quale non si può prescindere, ovvero le direttive contenute nell’ultimo Decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Sappiamo che oggi il virus si diffonde velocemente, specie fra i giovani, e dilaga in famiglia, per questo le scuole sono da monitorare attentamente – ha spiegato ancora il sindaco -, ad ora la situazione è sotto controllo, ma proprio alla luce dell’ultimo Dpcm congiuntamente valuteremo se sarà necessario attuare, in via precauzionale, una chiusura delle scuole, anche selettiva, o meno. Chiedo nuovamente ai miei concittadini di essere responsabili, e a coloro che sono in quarantena preventiva – chiosa il primo cittadino -, di rimanere a casa e non sottovalutare i sintomi, anche i più lievi, perché molti casi di positività, soprattutto in bambini e ragazzi, sono asintomatici o paucisintomatici. Ciascuno può fare la differenza”.

Domani, all’entrata in vigore ufficiale del Dpcm, l’amministrazione di Fara Sabina e l’Unità di crisi Covid-19 della Asl di Rieti faranno il punto della situazione, per valutare l’effettivo stato dei contagi in rapporto alla popolazione residente, per prendere in considerazione l’ipotesi, se i numeri confermeranno quanto trapela dal quadro attuale, di chiudere precauzionalmente le scuole di ogni ordine e grado.

