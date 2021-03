Rieti nuovo Dpcm. Il Teatro Vespasiano per ora resta chiuso. Formichetti: "Non ci sono condizioni per riaprire"

05 marzo 2021 a

a

a

Tra le novità principali del nuovo Dpcm in vigore dal 6 marzo c’è la riapertura di cinema, teatri e musei, prevista però a partire da sabato 27. Invocata a gran voce in questi lunghi mesi di restrizioni, la riapertura si preannuncia però una strada in salita. “Con l’impennata di contagi a cui stiamo assistendo – dice l’assessore alla Cultura, Gianfranco Formichetti -, è difficile immaginare un nuovo inizio per il teatro Flavio Vespasiano. La buona volontà per organizzare un evento c’è, e tanta, ma è necessario capire l’evolversi di questa nuova ondata pandemica che al momento getta grossi dubbi sulla possibilità di una riapertura”. Eppure, solo pochi giorni fa, lo stesso Formichetti aveva espresso pubblicamente la volontà di mettere a punto una giornata di festa – nel rispetto delle misure restrittive anti Covid –, dal primo pomeriggio alla sera, con protagonisti gli artisti reatini, nell’ambito di una kermesse da videotrasmettere attraverso i canali social. E, prima ancora, il 22 febbraio, aveva tenuto le luci del Flavio Vespasiano accese, dalle 19 alle 22, in adesione alla manifestazione nazionale tesa a sollecitare la riapertura dei teatri.

Rieti, dissequestrato il teatro Flavio Vespasiano. Ora può riaprire

Negli ultimi giorni, però, è successo qualcosa che ha cambiato nuovamente le carte in tavola: la curva dei contagi ha ripreso a salire, circostanza che potrebbe compromettere l’allargamento delle misure che hanno finora tenuto chiusi i teatri di tutta Italia. “C’è da considerare – aggiunge Formichetti – che nel nuovo Dpcm firmato da Draghi è previsto che la capienza non potrà superare il 25% di quella massima, che per il nostro teatro vuol dire 75 spettatori, senza contare che per ogni interprete che salirà sul palco andranno sanificati spazi, microfoni e quant’altro sia stato utilizzato. Ma al di là di questo, ripeto, non mi sembra che al momento ci siano le condizioni, dal punto di vista dell’andamento della pandemia, per riaprire”.

Rieti, Teatro Flavio dissequestrato. Cicchetti: "Timbri e sigilli ossessione della burocrazia"

Nel caso ciò non fosse possibile, Formichetti sta pensando di tenere comunque il Flavio aperto al pubblico. Nessun problema, invece, per quel che riguarda i musei, che in zona gialla hanno già riaperto da tempo ma solo su prenotazione dal lunedì al venerdì; altra novità del Dpcm, dal 27 marzo le visite saranno consentite anche nel fine settimana. “Nei nostri musei – conclude l’assessore – ci si può prenotare senza alcun problema e le visite si tengono nel pieno rispetto della normativa anti Covid. Nessun problema neppure per la biblioteca Paroniana”.

Video su questo argomento Rieti apre il video di auguri della polizia. Red Canzian testimonial al Teatro Vespaziano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.