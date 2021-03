Rieti Covid, il bollettino del 4 marzo: 2 morti, 117 casi e 43 guariti

04 marzo 2021 a

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl del 4 marzo: 2 morti, 117 nuovi casi e 43 guariti. A perdere la vita un uomo di 88 anni una donna di 77 anni. Erano ricoverati nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale de' Lellis. I nuovi casi si sono registrati a Rieti (27), Antrodoco (2), Borgo Velino (2), Borgorose (1), Cantalice (3), Castel Nuovo di Farfa (1), Cittaducale (1), Colli sul Velino (1), Contigliano (7), Fara in sabina (16), Forano (4), Greccio (1), Longone Sabino (1), Micigliano (1), Monte S. Giovanni (17), Monteleone Sabino (5), Montenero Sabino (1), Montopoli in Sabina (1), Pescorocchiano (2), Poggio Bustone (3), Poggio Mirteto (5), Poggio Moiano (2), Poggio Nativo (3), Poggio San Lorenzo (1), Pozzaglia Sabina (1), Selci (3), Stimigliano (1), Tarano (3), Toffia (1).

Scuole di Fara in Sabina a rischio chiusura

Si registrano 43 nuovi guariti: (14) Rieti – (2) Amatrice – (5) Cantalice – (2) Cittaducale – (5) Fara in Sabina – (3) Fiamignano – (1) Forano – (1) Greccio – (1) Pescorocchiano – (1) Petrella Salto – (2) Poggio Bustone – (1) Poggio Moiano – (2) Poggio Nativo – (1) Poggio S. Lorenzo – (1) Scandriglia – (1) Torricella in Sabina. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 306, dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti 57.183 test. Totale positivi in provincia di Rieti: 739.

La Asl: "Ci attendono settimane difficili. Massimo rigore per Pasqua e i 100 giorni dalla maturità"

Prosegue senza sosta la Campagna vaccinale anti-covid19 della Asl di Rieti. Ad oggi sono 12.355 le dosi di vaccino somministrate e 16.820 le prenotazioni. Al Centro vaccinale dell’ex Bosi si prosegue con le vaccinazioni degli over 80 anni e ogni lunedì delle persone estremamente fragili e dei pazienti oncologici. Ieri mattina, al centro ex Bosi, prima dose di vaccino per la signora Concetta, 102 portati splendidamente. L’ultracentenaria di Pescorocchiano, dopo aver atteso il proprio turno presso la sala di attesa, è stata accompagnata dal personale sanitario nell’ambulatorio per la somministrazione del vaccino e prima di tornare a casa con i propri familiari, è stata sottoposta ad osservazione presso l’area preposta. Tra breve sarà chiamata per la somministrazione della seconda dose.

