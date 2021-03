Rieti Covid, il bollettino del 3 marzo: 2 morti, 39 casi e 22 guariti

03 marzo 2021 a

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl di Rieti del 3 marzo: due decessi, 39 nuovi casi e 25 guariti nelle ultime 24 ore. A perdere la vita un uomo di 75 anni e uno di 60. Entrambi erano ricoverati nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Camillo de' Lellis di Rieti.

I nuovi casi si sono registrati a Rieti (15), Borgo Velino (1), Cantalice (2), Cittaducale (3), Cittareale (1), Contigliano (3), Fara in Sabina (5), Greccio (2), Micigliano (1), Monte San Giovanni (1), Montopoli in Sabina (1), Poggio Catino (1), Scandriglia (1) e Tarano (2). Si registrano 22 nuovi guariti: (7) Rieti – (2) Amatrice – (2) Belmonte in Sabina - (1) Fara in Sabina – (1) Fiamignano – (1) Petrella Salto – (1) Poggio Bustone – (3) Poggio Catino – (1) Poggio Mirteto – (1) Stimigliano – (2) Torri in Sabina.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 624 tamponi. Il totale dei test dall'inizio dell'epidemia sono 56.877. Totale positivi in provincia di Rieti: 667.

Intanto l'assessore regionale alla sanità fa sapere che ci sono i primi segnali confortanti per quanto riguarda gli anziani vaccinati. "Gli ultimi dati elaborati dal Dep – Dipartimento di Epidemiologia del Lazio dimostrano come a partire da inizio febbraio nelle classi di età più anziane si registra una forte riduzione dell’incidenza nella fascia di età 80-84 anni che passa da 13.5 a 8.6 nuovi casi per 10 mila abitanti e nella fascia over 85 anni che passa da 13.9 a 10.5 nuovi casi per 10 mila abitanti. E’ evidente inoltre una riduzione del tasso di mortalità che passa da 2.13 a 1.54 ogni 10 mila abitanti. Il Lazio è la Regione che ad oggi ha vaccinato più anziani raggiungendo quota 140 mila over 80 vaccinati". Insomma una luce in fondo al tunnel della pandemia.

