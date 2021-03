Palombara Sabina, tamponi Covid usati gettati in un parcheggio vicino la casa della salute

03 marzo 2021 a

Tamponi Covid usati gettati in un parcheggio insieme ad altri rifiuti speciali di carattere sanitario. E' la sconvolgente scoperta fatta da alcuni agenti della polizia locale di Palombara in Sabina. Secondo quanto riferisce un lancio dell'Agi tamponi Covid con tanto di nomi e cognomi dei pazienti sono abbandonati in un parcheggio privato situato in prossimità della casa della salute “Santissimo Salvatore”, insieme a materiale sanitario di ogni tipo, dai cerotti usati ai cateteri ancora pieni di urina.

E’ la scoperta effettuata dagli agenti della polizia locale di Palombara Sabina, borgo della provincia di Roma, a seguito di un controllo effettuato nelle pertinenze della struttura sanitaria. Una vera e propria discarica abusiva, con decine e decine di sacchi contenenti rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. L’area e stata prontamente posta sotto sequestro, e il titolare è stato denunciato alla procura della repubblica di Tivoli, competente per territorio. Dei fatti è stata edotta anche la direzione sanitaria del presidio ospedaliero, nonché la direzione generale della Asl Rm-5, da cui dipende la gestione del nosocomio. Nosocomio comunque estraneo ai fatti, dal momento che il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ospedalieri è affidato ad una ditta esterna.

Un fatto che ha comunque colpito la popolazione ma, come detto, dagli accertamenti che sono stati effettuati non sembra essere coinvolta la Asl in quanto è stato scoperto dalla polizia locale. Sono in corso degli accertamenti per capire come quei rifiuti - tra i quali anche dei tamponi per il coronavirus - siano finiti in quell'area. Ciò che ha colpito, oltre al pericolo ambientale e sanitario, è il fatto che i nomi di diverse persone che si sono sottoposte al tampone sono stati messi alla luce del sole venendo meno a ogni regola di buon senso oltre che quelle che tutelano i dati sensibili delle persone.

