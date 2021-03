Rieti, rinforzi per la polizia locale. In arrivo quattro assunzioni

Luigi Spaghetti 03 marzo 2021 a

Costretti a turni massacranti e, soprattutto, a fare i conti con il Covid. Anche i vigili urbani, al pari degli altri colleghi delle forze dell’ordine, sono impegnati in prima linea nei controlli per il rispetto delle normative dovute all’emergenza sanitaria. Attualmente sono i 40 vigili di cui appena 28 operativi su strada. Un organico messo a dura prova in questi mesi dal coronavirus con agenti contagiati o costretti all’isolamento fiduciario. In una situazione del genere resta difficile organizzare i servizi di routine figuriamoci mettere in campo pattuglie anti-covid.

Nella pianta organica, il Comando della Polizia municipale reatina dovrebbe prevedere non meno di 120 vigili urbani. Viene da se che con questi numeri resta davvero difficile garantire i servizi ordinari e il pattugliamento delle strade di un Comune di quasi 50 mila abitanti. A questo bisogna aggiungere l’età anagrafica che è di quasi 50 anni. Il sindaco Cicchetti nei mesi scorsi aveva parlato di “ristrutturazione necessaria del Corpo soprattutto per garantire i servizi di normale amministrazione”. E qualcosa, in effetti, si sta muovendo anche se la situazione resta difficile come sottolinea Paolo Bianchetti della Cisl di Rieti. “Purtroppo i problemi si trascinano da tempo – spiega il sindacalista – ed ogni tanto riaffiorano. La carenza del personale finisce con il complicare tutto perché in questo modo si è nella impossibilità a garantire la copertura dei turni tra ferie, malattie e permessi”. Proprio per questo motivo si attende l’esito dell’avviso pubblico di selezione per la copertura di 11 posti categoria C a tempo pieno e indeterminato che prevede anche l’assunzione di 4 agenti di polizia municipale.

“L’ultima infornata di vigili urbani è stata possibile grazie al concorso del 1996 che ha visto entrare in servizio 45 agenti. Poi nel 2011 si è proceduto all’assunzione attraverso un nuovo bando di altri 5 vigili ma a questi fu cambiato subito il profilo e dirottati nei vari uffici. Da allora non sono state fatte altre assunzioni e il Corpo tra trasferimenti, mobilità, dimissioni e pensionamenti si è ridotto – sottolinea Bianchetti -. Per questo in una situazione di emergenza l’ingresso di quattro agenti non può che rappresentare una bella notizia anche se, a mio avviso, ne servirebbero almeno 40 e per questo auspico una graduatoria aperta per poterne assumere molti di più. Oggi i servizi sono ridotti all’osso nonostante l’immenso impegno degli operatori soprattutto in questa fase di emergenza sanitaria che ci richiede uno sforzo maggiore” conclude Paolo Bianchetti della Cisl.

