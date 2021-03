Rieti Covid, il bollettino del 2 marzo: 37 nuovi casi e 36 guariti

02 marzo 2021 a

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl di Rieti del 2 marzo. Nelle ultime 24 ore 37 nuovi casi e 36 guariti. I nuovi contagi si sono registrati a Rieti (7), Amatrice (2), Antrodoco (1), Casperia (1), Contigliano (3), Fara Sabina (11), Magliano Sabina (1), Monte San Giovanni (2), Poggio Bustone (2), Poggio Mirteto (1), Poggio Nativo (5) e Torri in Sabina (1). Si registrano 36 nuovi guariti: (9) Rieti – (3) Amatrice – (1) Antrodoco – (2) Belmonte in Sabina – (1) Borgo Velino – (1) Castel S. Angelo – (1) Contigliano – (2) Fara in Sabina – (1) Fiamignano – (3) Forano – (4) Magliano Sabina – (1) Poggio Bustone – (3) Poggio Catino – (2) Poggio Moiano – (1) Poggio Nativo – (1) Scandriglia.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 398 tamponi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 56.253.vTotale positivi in provincia di Rieti: 652.

Ad oggi sono 11.625 le dosi di vaccino anti-covid19 somministrate in provincia di Rieti. Il numero di prenotazioni si attesta a quota 16.476. Con i centri vaccinali già attivi presso l'ex Bosi a Rieti, il Distretto Rieti 1 di via delle Ortensie, la Casa della Salute di Magliano Sabina e il Distretto 2 Salario-Mirtense, la Asl di Rieti sta lavorando per attivare altri centri vaccinali territoriali, ad Amatrice e Osteria Nuova per raggiungere, più velocemente, un numero maggiore di cittadini. Insomma la campagna vaaccinale sta procendendo secondo i piani in provincia di Rieti. Un piano che per quanto riguarda la Regione Lazio sta procendo secondo quanto programmato con numeri, considerato comunque il numero limitato di dosi, confortanti.

Ieri, 1 marzo, sono state superate nel Lazio le 16 mila somministrazioni un traguardo finora mai raggiunto. Il modello Lazio è in grado di fare almeno il triplo se avessimo più dosi disponibili ovvero più di un milione di dosi al mese.

