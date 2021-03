Rieti, morta Gabriella Sentinelli, insegnate ed ex assessore regionale. Aveva 73 anni

02 marzo 2021 a

Si è spenta a 73 anni Gabriella Sentinelli, ex insegnate di Economia Aziendale all'Istituto tecnico commerciale Luigi di Savoia di Rieti, consigliere comunale di An dal 1994 al 2007 e assessore regionale all'Istruzione del Pdl dal 2010 al 2013 nella Giunta guidata da Renata Polverini. Gabriella Sentinelli lascia il marito Raffaele Iacoboni, storico dirigente del Rieti rugby, e i figli Nicola e Valerio. Laureata in economia e commercio, era insegnante dal 1980.

Ad esprimere cordoglio per la scomparsa di Gabriella Sentinelli anche il sindaco Antonio Cicchetti e la giunta del Comune di Rieti: “Addio Gabriella, moglie e madre premurosa, insegnante preparata e comprensiva, amministratrice pubblica competente e corretta, volontaria iperattiva nel campo sociale. Lasci un ricordo positivo e una diffusa eredità di affetti tra coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerti” si legge in un post diffuso dal sindaco a nome della Giunta comunale.

Cordoglio anche da parte dell'Asd Arieti Rugby Rieti 2014 di cui il marito, Raffaele Iacoboni, è stato per anni dirigente: “Tutta la Asd Arieti Rugby Rieti 2014 esprime le più sincere condoglianze e tutta la vicinanza alla famiglia Iacoboni, in particolare a Raffaele, prima giocatore e poi presidente negli anni più gloriosi della nostra società, per la scomparsa di sua moglie, Gabriella Sentinelli”.

Aveva iniziato il suo percorso nelle istituzioni con le amministrazioni comunali guidate da Antonio Cicchetti negli anni '90. Fu eletta consigliere comunale per An nel 1994 e fu confermata per tre mandati consecutivi, prima con Cicchetti poi nei 10 anni nei quali il Comune fu guidato da Emili. Ha ricoperto il ruolo di vice presidente della Commissione Bilancio, presidente della Commissione Statuti e Regolamenti e Vice Presidente della Commissione Lavoro. A lungo dirigente del partito nel 2010 fu chiamata da Renata Polverini, allora alla guida della Regione, nella giunta regionale dove rimase fino al 2013 quando finì, prematuramente, quel mandato.

