Fiano Romano, minacce di morte via social al sindaco Ottorino Ferilli

“Non vi preoccupate arriverà anche la sua ora e magari… proprio in quella chiesa”. Un messaggio postato su Facebook, a commento della notizia della nuova Chiesa “Cristo Nostra Pasqua” che verrà realizzata lungo la provinciale Tiberina. Un augurio di morte, senza mezzi termini, indirizzato direttamente al sindaco di Fiano Romano, Ottorino Ferilli, che ha scosso e non poco l’intero mondo politico-amministrativo del Comune tiberino.

E’ bipartisan lo shock nei confronti dell’incredibile frase postata via social, e sono innumerevoli gli attestati di stima e solidarietà ricevuti dal primo cittadino fianese. Il primo a parlare pubblicamente è il vicesindaco di Fiano, nonché candidato alle imminenti elezioni proprio al posto di Ferilli, Davide Santonastaso: “Da troppo tempo ormai è in atto una campagna di odio senza precedenti, fatta di attacchi personali, minacce, illazioni e falsità che non possono essere più sopportate – tuona Ferilli - perché questo è il clima che porta addirittura qualcuno, ovviamente attraverso un profilo finto, ad augurare addirittura la morte del sindaco. E’ il momento di dire basta e prendere le distanze e chi non lo fa ne è complice o addirittura l'artefice”. Sostegno a Ferilli arriva anche da Simona Bossi, esponente di Fratelli d’Italia e pure lei candidata alle prossime elezioni: “Non è politica giocare sul terreno delle offese personali e sul terreno delle minacce. Questi biechi attacchi anonimi appartengono a coloro che pensano di ‘vincere’ calpestando senza rispetto chi mostra un’opinione diversa dalla loro, incapaci di confronto e privi di progettualità”.

Dal canto suo, il sindaco Ferilli annuncia di rivolgersi alla Procura della Repubblica di Rieti, competente per territorio: “Le minacce indirizzate alla mia persona non appena è uscita la notizia della nascita di un centro aggregativo parrocchiale a Fiano non mi spaventano per la mia incolumità, quanto per la possibile deriva che potrebbe dilagare nella città che amo e che amministro. Come mia consuetudine, alle parole farò seguire le azioni sempre volte a garantire uno stato di legalità: presenterò denuncia alla Procura proseguendo quel cammino di trasparenza finalizzato a non piegare la testa di fronte ad azioni che minano la libertà personale d’azione e di espressione”.

