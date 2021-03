Rieti Covid, il bollettino del 1 marzo: morta anziana di 81 anni, 6 casi e 3 guariti

01 marzo 2021 a

a

a

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl di Rieti del 1 marzo: un decesso, 6 nuovi casi e 3 guariti. A perdere la vita una signora di 81 anni che era ricoverati nei reparti Covid dell'ospedale San Camillo de' Lellis. I nuovi casi sono stati registrati a Rieti (3), Fara in Sabina (1), Tarano (1) e Torricella in Sabina (1). Si registrano 3 nuovi guariti: 2 a Rieti e 1 a Forano. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 52 tamponi, dunque dall'inizio dell'emergenza il totale è di 55.855 test effettuati in provincia di Rieti. Gli attualmente positivi sono 651.

Vaccino Covid, somministrate quasi undicimila dosi

Intanto prosegue senza sosta la Campagna vaccinale anti-covid19 della Asl di Rieti. Secondo i dati aggiornati al 28 febbraio, sono 10.953 le dosi di vaccino somministrate nei centri ex Bosi, Distretto 1 Rieti, Casa della Salute Magliano Sabina, Distretto Salario-Mirtense e al domicilio delle persone in condizioni di non autosufficienza. Mentre raggiungono quota 16.088 le prenotazioni. Da domani 1 marzo al via la vaccinazione per le persone estremamente vulnerabili e per il personale della scuola e università docente e non docente, Forze dell'ordine e di Polizia classe 1956 (65 anni).

Coronavirus, il bollettino di oggi: 72 casi e 35 guariti

Sugli Over 80 il Lazio si conferma per copertura vaccinale la prima Regione italiana con oltre 120 mila vaccinazioni eseguite e Viterbo è la provincia con il maggior numero degli over 80 vaccinati circa il 40% dell’intera popolazione target. Da venerdì 5 marzo alle ore 00.00 sarà possibile sulla piattaforma prenota vaccini Covid prenotare anche per coloro che hanno 79 e 78 anni ovvero i nati nel 1942 e 1943. "Questa modalità ci consente di non perdere tempo e andare direttamente alle doppie prenotazioni della prima e della seconda dose di vaccino con i primi slot disponibili. Nel momento in cui verranno completati gli slot passeremo alle fasce successive di età in ordine anagrafico", dice l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato.

Zingaretti inaugura la nuova terapia intensiva al de' Lellis | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.