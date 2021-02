Rieti, cisterna esplosa sulla Salaria. La Cisl: "Governo intervenga contro archiviazione"

28 febbraio 2021 a

a

a

La tragedia avvenuta il 5 dicembre del 2018 sulla Salaria, quando all’altezza di un distributore di benzina nei pressi del bivio della frazione di Borgo Santa Maria, una autocisterna esplose provocando la morte del vigile del fuoco Stefano Colasanti e del giovane Andrea Maggi, potrebbe concludersi con una archiviazione. Sarebbe un epilogo amaro che non darebbe risposte di giustizia alla famiglie delle persone che quel giorno persero la vita. Ma non ci sarebbero risposte neanche per l’opinione pubblica rimasta assai perplessa dalla richiesta fatta dalla procura di Rieti scaturita dall’assenza della perizia tecnica mai stata fatta e quindi dall’impossibilità di fare luce sulle cause dell’esplosione dell’autocisterna e di conseguenza accertare eventualità responsabilità dirette sulla vicenda. Adesso la parola passa al Gip che dovrà valutare se accogliere la richiesta di archiviazione del sostituto procuratore Francia.

Ricordate le vittime dell'esplosione dell'autobotte di gpl sulla Salaria

Per evitare questo epilogo, oltre alla rabbia dei familiari che chiedono alla magistratura di andare in fondo, nelle ultime ore si è mosso anche il sindacato. Massimo Vespia, segretario nazionale della Fns della Cisl ha preso carta e penna e ha scritto al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e a quello della Giustizia Marta Cartabia chiedendo subito un loro intervento sulla tragica vicenda.

Ricordate le vittime dell'esplosione dell'autobotte di gpl sulla Salaria



“Apprendiamo, con forte sgomento, che l’iter giudiziario che avrebbe il legittimo compito di individuare i colpevoli e le responsabilità della terribile esplosione dell’autocisterna sulla via Salaria dello scorso 5 dicembre 2018 potrebbe diventare l’ennesimo caso di malagiustizia italiana. La tragedia spezzò la vita al coraggioso vigile del fuoco di Rieti, Stefano Colasanti, e dell’innocente automobilista, Andrea Maggi, e rimasero gravemente ferite altre ventitré persone tra le quali numerosi colleghi dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Poggio Mirteto e Montelibretti. Ad oggi, a causa della scadenza del termine massimo di 24 mesi delle indagini preliminari, entro il quale si sarebbe dovuta presentare la perizia tecnica per accertare gli elementi valutativi del caso - continua il segretario Vespia -, il procedimento sta per concludersi con una inaccettabile richiesta di archiviazione. Altrettanto assurdo appare, inoltre, che gli indizi, raccolti all’epoca durante le indagini condotte dai Carabinieri del Comando Operativo di Roma e dal Comando dei Vigili del Fuoco di Rieti, non sarebbero sufficienti per sottoporre a processo i presunti responsabili dell’esplosione. Vi chiediamo di porre la vostra attenzione di fronte a questo scenario preoccupante e avvilente e di intervenire personalmente affinché il sacrificio del collega Stefano Colasanti, di Andrea Maggi e di tutti i feriti non resti vano e la richiesta di giustizia delle famiglie non rimanga inascoltata”.

Morti dopo l'esplosione della cisterna sulla Salaria. Inchiesta verso l'archiviazione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.