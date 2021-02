Edin Dzeko al Terminillo. L'attaccante della Roma mangia al Togo

28 febbraio 2021 a

Terminillo sempre più montagna dei vip. L'attaccante della Roma Edin Dzeko sta trascorrendo una domenica nella montagna reatina insieme alla famiglia. Verso l'ora di pranzo del 28 febbraio è stato avvistato a Pian de Valli. Ha mangiato al ristorante del Togo dove si è intrattenuto con i titolari e i lavoratori della struttura accettando di farsi qualche selfie. L'attaccante infatti non figura tra i convocati per la partita in programma questa sera allo Stadio Olimpico tra la Roma e il Milan. Durante la gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Braga ha rimediato una botta che lo ha costretto al forfait. Dunque Fonseca non lo ha inserito nella lista dei convocati. Un'occasione per passare una giornata nella neve.

L'attaccante bosniaco dovrà guardare la partita da casa o dalla tribuna. Nel frattempo, però, ha deciso di passare una giornata in montagna. Pochi chilometri ed ha raggiunto il Terminillo, quella che una volta, appunto, veniva chiamata la montagna di Roma. Anche oggi, come era accaduto nei precedenti fine settimana, la stazione montana sta registrando il tutto esaurito nonostante la chiusura degli impianti da sci imposta dalle norme anti Covid. In molti, come il campione della Roma, sono saliti per andare con lo slittino, per lo sci di fondo, per le ciaspolate o semplicemente per un pranzo in montagna.

Nelle passate settimane sono stati diversi i vip che hanno animato le giornate nella montagna reatina. Per giorni proprio sulla neve del Terminillo è stato girato il cinepanettone della prossima stagione e si sono alternati nella stazione Diletta Leotta e Christian De Sica. Qualche giorno fa era stata Elena Santarelli a scegliere il Terminillo per passare una giornata di relax insieme alla sua famiglia. La moglie dell'ex calciatore Bernardo Corradi ha anche postato una serie di foto e video su Instagram elogiando la tranquillità della stazione montana reatina.

