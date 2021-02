Rieti Covid, il bollettino del 28 febbraio: 72 nuovi casi e 35 guariti

28 febbraio 2021 a

Emergenza coronavirus, il bollettino Asl: 72 nuovi casi e 35 guariti nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dall'aggiornamento del 28 febbraio sull'andamento della pandemia in provincia. I nuovi casi sono a Rieti (24), Borgorose (3), Cantalice (2), Cittaducale (3), Contigliano (5), Fara in Sabina (16), Fiamignano (1), Micigliano (1), Monte San Giovanni (5), Montopoli in Sabina (3), Pescorocchiano (3), Poggio Bustone (1), Poggio Mirteto (1), Poggio Moiano (1), Poggio Nativo (1), Selci (1), Torri in Sabina (1). Si registrano 35 nuovi guariti: (9) Rieti, (1) Antrodoco, (1) Borgo Velino, (2) Cantalice, (1) Cantalupo in Sabina, (1) Casperia, (1) Colli sul Velino, (2) Contigliano, (1) Fara in Sabina, (2) Forano, (3) Monte San Giovanni, (2) Montopoli in Sabina, (3) Poggio Bustone, (1) Poggio Catino, (5) Poggio Mirteto.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 300 tamponi. Dunque il totale dei tamponi eseguiti 55.803. Totale positivi in provincia di Rieti: 649. Prosegue senza sosta la Campagna vaccinale anti-covid19 della Asl di Rieti. Ad oggi, sono 10.953 le dosi di vaccino somministrate nei centri ex Bosi, Distretto 1 Rieti, Casa della Salute Magliano Sabina, Distretto Salario-Mirtense e al domicilio delle persone in condizioni di non autosufficienza.

Mentre raggiungono quota 16.088 le prenotazioni. Da domani 1 marzo al via la vaccinazione per le persone estremamente vulnerabili e per il personale della scuola e università docente e non docente, Forze dell'ordine e di Polizia classe 1956 (65 anni). Si svolgerà domani, lunedì 1 marzo, alle ore 10, presso l’ospedale de’ Lellis (area antistante ex Pronto Soccorso). La visita al nuovo reparto si svolgerà attraverso l’ingresso di piccoli gruppi di persone, uno alla volta. Il primo gruppo che entrerà nella struttura sarà rappresentato dalle autorità presenti. La disposizione della Asl è stata emanata nel rispetto delle misure di prevenzione e contenimento della pandemia della pandemia Covid19.

