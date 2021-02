Rieti, maestri di sci del Terminillo senza reddito da un anno

27 febbraio 2021 a

Il Governo dichiara chiusa una stagione sciistica mai iniziata. Sul Terminillo è già tempo di bilanci, ma se gli albergatori, seppur con un turismo “mordi e fuggi”, hanno registrato diversi giorni di tutto esaurito, i maestri di sci si sono trovati privati della loro fonte di reddito e ancora in attesa di ristori. Su una cosa concordano le due categorie: il Terminillo Stazione Montana è un progetto imprescindibile e gli accadimenti di questo inverno lo dimostrano. Michele Casadei, presidente di Federalberghi era certo che questo sarebbe stato l’epilogo “durante la pandemia è stato dimostrato molto poco rispetto per la montagna ed i suoi operatori, comprendiamo le ragioni della tutela della salute pubblica, ma questo deve fare il paio con la tutela delle imprese. Il Natale, che costituisce il 40% del fatturato, è stato un ecatombe, con i vari decreti si è dimostrato di non conoscere l’economia della montagna. Abbiamo comprato migliaia di euro di skipass per i nostri ospiti che sono andati persi, come il gestore degli impianti ha speso migliaia di euro per approntare le piste, e così per tutto l’indotto”.

Per gli alberghi è andata meglio ma, dice Casadei, “non si tratta di averli solo pieni, ma con un target più alto-spendente e stanziale, che avrebbe comportato un minor impatto sotto il punto di vista del traffico, ambientale e si sarebbero evitati molti problemi. Questo è un turismo difficile da sostenere e che genera meno economicamente”. Alberghi pieni in montagna, ma anche in città grazie al Terminillo, ma “questa stagione ha dimostrato il valore reale dello sci. Con un mercato di 5 milioni di persone a meno di 100 km, basterebbero 2000 sciatori e avremmo sempre il tutto esaurito con un grande indotto per tutta la provincia” conclude Casadei.

Piste chiuse, manifestazione al Terminillo

Un anno che ha dimostrato le capacità del turismo montano, ma che ha lasciato a bocca asciutta i maestri di sci “in Francia i nostri colleghi hanno ricevuto 1.600 euro al mese, triplicati nel periodo natalizio, noi da marzo dell’anno scorso non abbiamo ricevuto nulla - questa la triste considerazione di Simone Munalli, direttore della Scuola Sci Terminillo - in più ci sono stati assembramenti più forti rispetto ad una situazione che avesse visto gli impianti di risalita aperti. Il Governo ha dimostrato di non conoscere la montagna e di non essere in grado, fino ad ora, di fornire il giusto ristoro”. Le speranze ormai sono rivolte all’anno prossimo, contando sul traino dei tanti che hanno riscoperto il Terminillo, e soprattutto sul TSM2.

Un'altra giornata da tutto esaurito al Terminillo

