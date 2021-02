Rieti Covid, vaccinate quasi undicimila persone

27 febbraio 2021 a

Rieti, sono quasi undicimila (10 mila 652, per l’esattezza) le dosi di vaccino anti Covid finora somministrate dalla Asl di Rieti, mentre le prenotazioni hanno superato quota 15 mila, arrivando a 15 mila 791 (dati aggiornati a ieri). Procede senza sosta e, possiamo dirlo, con una certa “celerità” la campagna vaccinale per arrestare la pandemia – che sta correndo, però, più veloce dei vaccini -, con l’8% circa della popolazione, ben oltre la media nazionale, che ne ha finora ricevuta almeno una dose. Nel primo pomeriggio di ieri il dato aggiornato delle somministrazioni in Italia era di 4 milioni 156 mila 382 (poco oltre il 6% della popolazione), mentre ammontavano a un milione 386 mila 406 le persone a cui erano state somministrate la prima e la seconda dose.

Da domani, 1 marzo, presso il centro ex Bosi, partirà la vaccinazione per le persone estremamente vulnerabili con gravi fragilità. L’accesso alla somministrazione avverrà attraverso una chiamata diretta effettuata dai centri dell’Azienda sanitaria locale reatina che hanno in cura i pazienti stessi; tale chiamata consente l’accesso alla vaccinazione previa valutazione da parte degli specialisti.

Sempre da domani, presso il distretto sanitario 1 di via delle Ortensie, verrà ampliata la vaccinazione al personale delle forze dell’ordine e di Polizia e al personale docente e non docente della scuola e dell’università: oltre agli under 55 si aggiungeranno i nati nell’anno 1956 (65anni). Tali prenotazioni avverranno sempre attraverso il link della Regione Lazio prenotavaccino-covid.regione.lazio.it.

La campagna vaccinale anti Covid segna un altro passo avanti grazie alle somministrazioni che verranno effettuate a partire da domani dai 120 medici di famiglia di Rieti e provincia. Si comincerà con le prime somministrazioni di AstraZeneca agli assistiti 65enni grazie alla prima fornitura di 80 mila dosi distribuite tra i 4 mila medici di base del Lazio, i quali sono tenuti ad effettuarle nei loro studi o, nel caso non siano adeguati, in spazi messi a disposizione dalla Asl. Ciascuno di essi avrà 20 dosi a disposizione per altrettanti pazienti, distribuite nell’arco di 15 giorni.

