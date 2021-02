Rieti Covid, contagi nella scuola "Santa Croce" di Passo Corese: 17 alunni positivi

Paolo Giomi 28 febbraio 2021 a

a

a

Fara in Sabina, diciassette alunni positivi al Covid su 21 iscritti totali, nove persone, tra i genitori dei bambini, e se confermati i timori delle ultime ore anche alcuni tra docenti e personale impiegato nell’istituto. E’ ora un vero e proprio focolaio, che preoccupa e non poco, quello della scuola paritaria “Santa Croce” di Passo Corese, dove i contagi da Coronavirus sono letteralmente esplosi a seguito di alcune prime positività riscontrate nei giorni scorsi. La scuola, chiusa dalla metà della settimana scorsa, ha visto un’autentica esplosione di casi, che se sommati alle positività registrate a stretto giro in altri plessi scolastici del Comune, dalla materna comunale di Borgo Quinzio al polo didattico “Aldo Moro”, arrivando infine ad una classe della prima elementare, sempre a Passo Corese, porta al massimo l’asticella d’allarme nel mondo scolastico di tutto il territorio farense.

Covid, 18.916 nuovi casi e altri 280 morti: l'indice di positività scende al 5,8%

Anche perché gli alunni iscritti alla “Santa Croce” sono praticamente tutti, o quasi, residenti a Fara Sabina, appartengono a famiglie che frequentano la comunità, e quindi potrebbero rappresentare un cluster molto più esteso di quanto si apprende oggi. Anche dopo il tempestivo intervento della Asl di Rieti, che attraverso l’unità di crisi Covid-19 ha disposto la chiusura del plesso e la quarantena per tutti i bambini risultati positivi e le loro famiglie.

Effetto vaccino: calano i casi tra sanitari e over 80



Ma non è soltanto il numero elevato dei contagi a preoccupare: alcuni dei campioni raccolti nei primi giorni delle positività sono stati inviati ai laboratori dell’istituto Spallanzani di Roma per verificare se, tra i nuovi positivi di Fara Sabina, sussistano i presupposti per la presenza delle varianti al Covid-19, sia quella inglese sia quella sudafricana, già presenti nel territorio laziale. I contro-risultati non sono ancora stati rispediti dal presidio ospedaliero romano, ma la tensione sale, a tal punto che in molti, nelle ore scorse, hanno esortato di nuovo la chiusura totale delle scuole in tutto il Comune di Fara Sabina. Un messaggio inviato direttamente all’amministrazione comunale di Fara Sabina, che attraverso il suo centro operativo sta monitorando costantemente la situazione. Ma che al momento non si è ancora pronunciata su un’eventuale serrata delle lezioni nei plessi di ogni ordine e grado.

Violano le norme anti Covid. Multa a un bar, chiuso circolo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.