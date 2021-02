Fiano Romano, incendio devasta un autodemolitore. C'è l'ipotesi del rogo doloso

27 febbraio 2021 a

Vasto incendio nella notte nei pressi di un autodemolitore nella zona industriale, in via della Chimica. Per cause ancora da accertare, e ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Monterotondo, un vasto rogo si è propagato all’interno dell’attività, sviluppando una densa colonna di fiamme e fumo nero, che ha richiesto un dispiegamento massiccio di forza dei vigili del fuoco, giunte da mezza regione.

Sono intervenute squadre provenienti dai comandi di Montelibretti, Nomentano, Campagnano, oltre a tre autobotti, la kilolitrica proveniente dall’aeroporto di Ciampino, il carro autoprotettori, il carro schiuma e il funzionario di guardia. Sono state necessarie, inoltre, anche le pale meccaniche del personale del Gos per la messa in sicurezza dell’intera area interessata dall’incendio, oltre all’impiego di diverse ruspe.

Sul posto, come detto, anche i carabinieri della locale stazione di Fiano Romano, unitamente ai colleghi del reparto investigativo della compagnia di Monterotondo, che hanno effettuato i rilievi del caso raccogliendo elementi per risalire alle origini del rogo. Al momento, da quanto si è appreso, non si esclude l’ipotesi del dolo, ipotesi che potrebbe essere messa nero su bianco dalla Procura della Repubblica di Rieti, competente per territorio, pronta ad aprire un fascicolo d’inchiesta contro ignoti. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio, dal momento che lo stabile, vista l’ora notturna, era momentaneamente disabitato. I carabinieri presto acquisiranno la relazione dei vigili del fuoco dalla quale emergeranno, dopo i rilievi tecnici di rito, le cause che hanno portato al rogo. Per adesso non ci sono testimoni che hanno notato movimenti sospetti intorno all'autodemolitore che sta non troppo lontano dall'autostrada e dalla barriera di Roma Nord. le dense colonne di fumo che si sono alzate in cielo durante l'incendio hanno creato anche dei disagi al traffico nella diramazione Roma Nord. Un'arteria che tutti i giorni viene percorsa da migliaia di automobilisti.

