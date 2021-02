Rieti, al De Lellis le cure oncologiche ripartiranno da maggio

27 febbraio 2021 a

Rieti, ad aprile prossimo il collaudo e, se tutto andrà bene e non dovesse verificarsi alcun problema, a maggio potrebbero entrare in funzione i due nuovi acceleratori lineari della Radioterapia ospedaliera. “Saremo una tra le pochissime Aziende sanitarie ad avere una tale dotazione strumentale – ha detto il direttore generale della Asl, Marinella D’Innocenzo, nel corso di un’intervista rilasciata al giornale online RietiLife –; prima ne avevamo uno e facevamo la staffetta con l’acceleratore lineare del policlinico Gemelli, di cui ora ci stiamo avvalendo mentre procediamo all’impianto del nuovo e, contemporaneamente, facciamo i lavori per dotarci del secondo”. Un tempo, dunque (la predisposizione dei bunker per l’installazione delle nuove tecnologie ha bisogno di lavori, della durata di circa tre mesi, partiti a fine gennaio scorso), necessario per cambiare in meglio e garantire ai pazienti reatini, e non solo a loro, un servizio migliore.

“Ci sono tempistiche da rispettare e dettate dalle ditte che montano apparecchiature tanto sofisticate, per eseguire i collaudi richiesti e azzerare ogni possibile problema legato alla sicurezza” ha aggiunto la D’Innocenzo che, a proposito delle polemiche dei mesi scorsi sul trasferimento delle terapie al Gemelli - durante il quale il centro di radioterapia ospedaliero di Rieti è rimasto operativo per le terapie farmacologiche e i prelievi, prime visite e visite di controllo, segreteria e consulenza -, ha sottolineato di aver messo a disposizione dei pazienti due pulmini in due distinti orari una volta terminata l’esecuzione delle terapie al policlinico romano. Ed evidenziato inoltre il lavoro che sta conducendo la squadra dell’ufficio tecnico dell’Azienda sanitaria per predisporre ogni cosa.

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 33 nuovi soggetti positivi al test Covid 19. Si registrano 23 nuovi guariti. Il numero dei tamponi eseguiti è di 467, quello totale di 54.978. Si registra anche un decesso: un uomo di 75 anni (ricoverato nell’area Covid del pronto soccorso del De Lellis). Il totale dei positivi in provincia sale a 604. Infine una precisazione: i morti da Covid sono 233 e non come erroneamente riportato ieri 289.

