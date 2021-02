Rieti Covid, il bollettino del 26 febbraio, un morto, 33 casi e 23 guariti

26 febbraio 2021 a

a

a

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl di Rieti del 26 febbraio: un morto, 33 casi e 23 guariti. A perdere la vita un uomo di 75 anni che era ricoverato nell'area Covid del pronto soccorso dell'ospedale San Camillo de' Lellis. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 33 nuovi soggetti positivi al test Covid 19 a Rieti (7), Borgorose (5), Cittaducale (2), Fara in Sabina (5), Leonessa (1), Monte San Giovanni (4), Pescorocchiano (5), Poggio Moiano (3) e Torricella in Sabina (1).

L'agonia delle discoteche. Undici locali chiusi. Rischiano di non riaprire"

Si registrano 23 nuovi guariti a (13) Rieti – (1) Antrodoco – (1) Belmonte in Sabina – (1) Cantalice - (2) Cittaducale – (1) Collevecchio – (1) Fara in Sabina – (1) Labro – (1) Pescorocchiano – (1) Torricella in Sabina.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 467 tamponi e dunque dall'inizio dell'emergenza i test effettuati salgono a 54.978. Il totale positivi in provincia di Rieti è 604.

Nella giornata di giovedì 26 febbraio la Asl ha ufficializzato che ad oggi il numero di dosi di vaccino somministrate in provincia di Rieti hanno raggiunto quota 10 mila 178, mentre il numero di prenotazioni le 12 mila 731 unità.

Riapertura delle università, il ministro Messa indica una data

Intanto la Regione Lazio ha iniziato le somministrazioni del siero per le categorie particolarmente fragili. Raggiunta la quota delle 100 mila vaccinazioni rivolte agli over 80 nel Lazio che rappresenta il 30% dei vaccinati over 80 dell’intero Paese e sono già oltre 10 mila le vaccinazioni effettuate per le Forze dell’Ordine. Per noi è prioritario mettere in sicurezza gli anziani più esposti alle complicanze del Covid. Procede anche la campagna vaccinale rivolta al personale scolastico e sono oltre 85 mila le prenotazioni effettuate. Presto partiranno le prenotazioni per le fasce di età 79, 78 e 77 anni. "Sono preoccupato dell’incertezza sugli arrivi e le forniture dei vaccini, in particolar modo Astrazeneca e anche Moderna. Questo non ci aiuta in un momento in cui viaggiamo stabilmente sulle 12 mila somministrazioni al giorno e possiamo agevolmente andare a 35 mila", ha detto l'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato.

Una sola dose ai guariti: il piano di Speranza per recuperare 3 milioni di vaccini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.