Rieti, dissesto idrogeologico. Arrivano 3,7 milioni per il ministero

Milioni di euro per mettere in sicurezza l’intero territorio comunale attraverso la realizzazione dei progetti presentati. Si parla di dissesto idrogeologico e proprio per questo motivo la soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale è doppia. Infatti, il Comune di Rieti ha ottenuto dal Ministero dell’Economia la concessione di un finanziamento straordinario di 3,7 milioni finalizzato, come detto, all’esecuzione di opere di abbattimento del rischio idrogeologico. Un tema decisamente di attualità visto anche quanto accaduto di recente con l’allagamento della Piana reatina per l’esondazione dei fiumi Turano e Velino.

“La notizia premia i progetti e le richieste che l’Assessorato ai Lavori Pubblici ha elaborato al fine di porre termine alle annose criticità del territorio, la cui fragilità è emersa di recente anche a fronte ed in ragione dei danni prodotti dalle esondazioni del Fiume Turano – spiegano il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, e l’assessore Antonio Emili -. Grazie al finanziamento ottenuto, dunque, investiremo una cifra prossima ai 4 milioni di euro negli interventi di eliminazione del dissesto che interessa le aree del capoluogo attraversate da via Votone e dal Centro appenninico, come pure alcune porzioni di territorio interne alle frazioni di Lugnano, Lisciano, Castelfranco, Cupaello e San Giovanni Reatino. In tal modo - continuano Cicchetti ed Emili - coroniamo lo sforzo profuso per la messa in sicurezza di tutto il territorio per la quale l’Amministrazione ha già approvato il progetto esecutivo per la regimentazione del Fosso del Cantaro, investendo, al contempo, la somma di 1,2 milioni nelle opere tese ad eliminare lo stato franoso di taluni tratti delle frazioni di Sant’Elia e di Poggio Perugino”.

Un risultato importante, si diceva, che mette il Comune di Rieti nella condizione di poter intervenire con efficacia e concretezza per risolvere alcune criticità sul territorio e che sono state evidenziate dagli ultimi recenti fatti legati, come detto in precedenza, con gli allagamenti della Piana Reatina che hanno prodotto danni che Coldiretti ha stimato in almeno 1,5 milioni, e disagi alla popolazione e alle tante aziende presenti. A tal proposito va ricordato come anticipato nei giorni scorsi, che la Regione Lazio, con un decreto ha ufficializzato lo stato di calamità per le zone del Reatino colpite. Oltre al Comune di Rieti lo stato di calamità naturale interesserà i Comuni di Rocca Sinibalda, Belmonte in Sabina, Longone Sabino, Contigliano, Greccio, Rivodutri, Colli sul Velino, Cittaducale, Cantalice, Poggio Bustone, Concerviano, Petrella Salto“.

