Rieti Covid, il bollettino del 25 febbraio: 42 nuovi casi e 22 guariti

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl di Rieti del 25 febbraio: 42 nuovi casi e 22 guariti. E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento sull'andamento della pandemia in provincia.

I nuovi casi sono stati riscontrati a Rieti (16), Borgorose (5), Cantalupo in Sabina (1), Cittaducale (4), Contigliano (2), Fara in Sabina (8), Monte San Giovanni (1), Montopoli in Sabina (1), Pescorocchiano (1), Petrella Salto (1), Poggio Moiano (1) e Scandriglia (1). Si registrano 22 nuovi guariti: (4) Rieti – (1) Borgo Velino – (1) Collevecchio – (6) Fara in Sabina – (1) Fiamignano – (1) Forano – (2) Montopoli in Sabina – (1) Pescorocchiano – (1) Poggio Bustone – (1) Poggio Mirteto – (1) Poggio S. Lorenzo – (1) Rivodutri – (1) Toffia.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 324 tamponi. Il totale dei test è di 54.511. Totale positivi in provincia di Rieti: 595.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale nella Regione. E' stata raggiunta la quota delle 100 mila vaccinazioni rivolte agli over 80 nel Lazio che rappresenta il 30% dei vaccinati over 80 dell’intero Paese e sono già oltre 10 mila le vaccinazioni effettuate per le Forze dell’Ordine. Per noi è prioritario mettere in sicurezza gli anziani più esposti alle complicanze del Covid. Procede anche la campagna vaccinale rivolta al personale scolastico e sono oltre 85 mila le prenotazioni effettuate. Presto partiranno le prenotazioni per le fasce di età 79, 78 e 77 anni. Sono preoccupato dell’incertezza sugli arrivi e le forniture dei vaccini, in particolar modo Astrazeneca e anche Moderna. Questo non ci aiuta in un momento in cui viaggiamo stabilmente sulle 12 mila somministrazioni al giorno e possiamo agevolmente andare a 35 mila.

