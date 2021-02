Rieti, Salaria. La promessa di Anas: "A giugno i nuovi cantieri"

Paolo Giomi 25 febbraio 2021 a

Rotatoria al semaforo di Passo Corese ultimata entro aprile, cantiere allo svincolo di Borgo Santa Maria al via entro giugno, in arrivo i cantieri per il raddoppio del tracciato stradale nei tratti che, tra Osteria Nuova e Rieti, sono i più a rischio per l’incolumità pubblica. Il Responsabile della Struttura Territoriale di Anas per il Lazio, Marco Moladori, accetta di fare il punto della situazione con il Corriere di Rieti.

“La realizzazione dell’opera è stata particolarmente sofferta sia per le limitazioni imposte dai Decreti Covid per la salvaguardia degli addetti ai cantieri sia per le condizioni meteo che hanno colpito le scorse settimane il territorio sabino e la zona interessata dal cantiere. Nonostante questo Anas siamo determinati nel completare l’opera nel mese di aprile”.“Il progetto della rotatoria Borgo Santa Maria, per un importo pari a 1,5 milioni di euro, è stato completato in tutte le fasi progettuali, siamo in procinto di attivare le fasi autorizzative degli enti interferiti, all’esito delle quali si procederà con la consegna dei lavori. La ditta esecutrice dei lavori è già stata individuata pertanto stimiamo di consegnare i lavori a Giugno 2021”.

La riqualificazione della via Salaria tra Passo Corese e Rieti è da tempo al centro di attenzione, sia da parte del gestore stradale sia da parte della politica. In particolare il raddoppio della carreggiata nei tratti più a rischio della tratta che da Osteria Nuova “sale” verso il capoluogo. Qui a che punto siamo? Si può stimare una data di inizio lavori?

“Allo stato attuale sono in corso interventi per 14,2 milioni di euro, tra cui spiccano gli interventi di risanamento idraulico delle Gallerie S. Pietro, Sigillo e S. Antonio, i lavori di manutenzione dei Viadotti Pratolungo, S. Giusta e Viadotto Corese, i lavori di messa in sicurezza dei versanti con barriere paramassi, il rifacimento e la sostituzione dei corpi illuminanti con led di ultima generazione delle Gallerie Colle Giardino e Montelungo.”.

