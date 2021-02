Rieti Covid, focolaio in carcere. Sono venti i detenuti positivi

25 febbraio 2021 a

Si amplia il focolaio covid nel carcere di Rieti “Nuovo Complesso” di Vazia. I detenuti contagiati sono una ventina e sono risultati allo screening di massa a cui sono stati sottoposti insieme al personale e ai vari collaboratori che frequentano i laboratori del carcere per un totale di 480 persone. Le loro condizioni non destano preoccupazioni anche se il timore è che il focolario sia destinato ad aumentare visto che nella giornata di ieri sono stati eseguiti altri tamponi di cui si attende l’esito.

Ieri è stato ufficializzato il bollettino sull'emergenza coronavirus.All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 34 nuovi soggetti positivi al test Covid 19. Si registrano 46 nuovi guariti. Il numero dei tamponi eseguiti è stato di 434, quello totale di 54.187. Si registra un decesso: un uomo di 77 anni, ricoverato in Terapia Intensiva al De Lellis. Il totale dei positivi è di 575.

Prime sessanta dosi di vaccino ai lavoratori della scuola

La Asl lunedì avvierà la vaccinazione per le persone estremamente vulnerabili con gravi fragilità e la vaccinazione del personale docente e non docente della scuola e dell’università nati nell’anno 1956 (65 anni). I vaccini per le persone estremamente vulnerabili con gravi fragilità verranno somministrati presso il centro ex Bosi ogni lunedì. L’accesso alla vaccinazione avverrà attraverso una chiamata diretta effettuata dai Centri della Asl di Rieti che hanno in cura i pazienti stessi. Prosegue la campagna vaccinale dedicata al personale delle Forze dell’ordine e al personale docente e non docente della Scuola e dell’Università. Oltre agli under 55, dal 1 marzo il vaccino verrà somministrato anche ai nati nell’anno 1956 (65 anni). Il centro di riferimento sarà sempre il Distretto 1 di via delle Ortensie a Rieti, mentre le prenotazioni avverranno attraverso il link della Regione Lazio.

Carcere, i contagi salgono a 17. Detenuti in quarantena

Insomma la campagna vaccinale sta proseguendo secondo i piani della Regione, dosi permettendo.

Coronavirus, il bollettino di oggi: un morto, 34 casi e 46 guariti

