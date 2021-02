Rieti vaccino Covid. Medici di famiglia pronti ma mancano le dosi

25 febbraio 2021 a

a

a

Nel Reatino 120 medici di famiglia pronti a scendere in campo per la campagna di vaccinazione anti Covid. Si partirà lunedì primo marzo con le prime somministrazioni di AstraZeneca agli assistiti 65enni grazie alla prima fornitura di 80 mila dosi distribuite tra i 4 mila medici di medicina generale del Lazio. Un accordo firmato tra Governo, Regioni e parti sociali ha fatto dunque sì che i medici di base diventino, finalmente, parte attiva nella campagna tesa a immunizzare il maggior numero di persone contro il Coronavirus.

“I medici – dice il segretario provinciale della Fimmg Rieti, Renzo Broccoletti – sono tenuti alla somministrazione nei loro studi o, nel caso i locali non siano adeguati, in spazi messi a disposizione dall’Azienda sanitaria locale affinché si lavori in totale sicurezza. Tutti i medici – aggiunge – sono pronti a fare la loro parte, ma il problema è nel numero di dosi che arriveranno”.

Partono le vaccinazioni agli over 55 con le dosi Astrazeneca

Al momento, infatti, per ogni medico sono previste 20 dosi per altrettanti pazienti, che, dice ancora il dottor Broccoletti, “saranno somministrate nell’arco di 15 giorni”.

“Questo vuol dire che vaccineremo 20 pazienti entro quei tempi”, un numero davvero esiguo. “L’iniziativa, resa possibile dall’accordo tra Regioni e Ministero, è ottima perché più acceleriamo sulle vaccinazioni e meglio è – conclude il segretario della Fimmg -, ma c’è bisogno di un numero maggiore di dosi a disposizione”.

Primi vaccini per gli appartenenti alle forze dell'ordine



Funzionerà come per la campagna antinfluenzale, nel senso che saranno i medici – che riceveranno 6 euro a somministrazione - a chiamare i loro assistiti, che non abbiano patologie, partendo dai nati nel 1956.Sempre da lunedì, inoltre, prenderanno il via le vaccinazioni domiciliari con Pfizer e ad effettuarle saranno i 1.400 medici di famiglia del Lazio che hanno aderito al bando della Regione. Il servizio sarà effettuato da équipe itineranti alle persone con una non autosufficienza certificata e su segnalazione al numero verde 800 800 118 800.

Nel frattempo prosegue la campagna per gli over 80 i cui vaccini, oltreché attraverso il sito della Regione, possono essere prenotati sempre per mezzo del medico di base il quale chiama il proprio assistito per chiedergli la disponibilità a vaccinarsi e, nel caso ci sia, compila la scheda clinica e il consenso informato e gira i dati alla Asl che si occupa poi di fissare le date per la prima e la seconda somministrazione. Un sistema che, confermano dalla Asl di Rieti, sta funzionando bene con la campagna che procede abbastanza speditamente.

Focolaio in carcere, dieci detenuti contagiati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.