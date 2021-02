Rieti Covid, carcere in quarantena. I contagi salgono a 17

Paola Corradini 24 febbraio 2021 a

Il numero dei positivi nel carcere di Rieti arriva a 17 con un focolaio che si è sviluppato nella casa circondariale a seguito della positività di alcuni detenuti “lavoranti”. I dati, in attesa della risposta dei tamponi effettuati anche ieri, 23 febbraio, sono stati confermati dalla Direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria – Area rete integrata del territorio.

Tra il personale i positivi sarebbero tre, ma risalenti nel tempo e quindi – forse – non in relazione con le positività dei detenuti. I test si sono resi necessari dopo che alcuni detenuti avevano accusato i sintomi del coronavirus. Così è stato attivato il protocollo, per evitare che il contagio si allarghi al resto della popolazione carceraria del complesso reatino. La casa circondariale di Rieti è stato uno degli istituti coinvolti nelle proteste scoppiate a marzo 2020 a seguito dell’insorgenza dell’emergenza sanitaria. I disordini portarono alla morte di tre persone detenute e al ferimento di altre otto.

Per fronteggiare i rischi legati alla diffusione di casi di Covid-19, sono state allestite due sezioni per l’isolamento precauzionale, una per i nuovi ingressi, anche da altri istituti del territorio e l’altra all’interno della sezione per i detenuti cosiddetti protetti. Ancora una volta è stato sottolineato dal Garante che presso il carcere reatino, al 31 gennaio erano presenti 323 persone detenute, a fronte di una capienza regolamentare di 295 posti. Al momento la situazione è sotto controllo con l’applicazione del protocollo di contenimento da parte della Asl di Rieti che continua lo screening del personale e dei detenuti. Nelle prossime ore potrebbe aumentare il numero dei positivi con l’esito dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Intanto il bollettino sanitario Asl di ieri ha registrato un altro decesso, Si tratta di un anziano di 102 anni ospite della rsa Cirese. Registrati anche 24 nuovi contagi, mentre le persone guarite sono state 26, con il numero totale in provincia che scende a 590. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 600 tamponi con il numero totale in provincia che sale a 53.753.

