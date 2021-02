Salaria, incidente all'altezza di Montelibretti. Traffico chiuso in entrambe le direzioni

23 febbraio 2021 a

Incidente sulla Salaria all'altezza di Montelibretti non lontano da Passo Corese. Lo scontro, che ha visto coinvolti più veicoli, si è verificato nel primissimo pomeriggio del 23 febbraio. Da quello che si è appreso una persona è rimasta ferita ed è stata trasferita a Roma in gravi condizioni. "A causa di un incidente, è stata provvisoriamente chiusa la strada statale 4 “Salaria” in entrambe le direzioni, all’altezza del chilometro 30,770 a Montelibretti (RM)", si legge in una nota dell'Anas. Al momento il transito lungo la statale è stato interdetto con deviazioni su viabilità locali.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

