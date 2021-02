Elena Santarelli al Terminillo. Giornata di relax sulla neve con la famiglia | Video

22 febbraio 2021 a

Il Terminillo sempre più montagna dei vip. Nella giornata di lunedì 22 febbraio nella stazione montana reatina si è vista Elena Santarelli che ha deciso di passare una giornata di relax insieme alla famiglia sulla neve. Nonostante le piste chiuse, infatti, l'inverno del Terminillo è all'insegna della neve come non se ne vedeva da anni. Almeno due metri per la gioia di chi ama la montagna in inverno.

La conduttrice televisiva, attrice, showgirl, moglie dell'ex calciatore Bernardo Corradi, ha deciso di passare qualche ora di relax nella montagna. E' stata vista dalle persone che hanno scelto di rimanere nella stazione per una "settimana bianca" particolare. In ogni caso è stata la stessa conduttrice a pubblicare una serie di storie e alcune foto della sua gita sulla montagna romana. In una si vede lei seduta nella neve che invia un messaggio al marito Bernardo Corradi. "Roma-Terminillo un'ora e 30. Taac!". Poi una serie di foto e video in posa da neve in sui salta e fa la spaccata sulla neve. Il tutto giocando con la sua bambina. "Dal mare ai monti è un attimo. Piccola gita a pochi km da Roma al Terminillo. Lunedì pochissime persone, mi dicono nel week end caos e file", scrive la conduttrice.

Difatti nello scorso settimana c'è stato veramente il pienone nella stazione montana reatina con migliaia di persone e i locali pieni a pranzo. Gli amanti della neve hanno dovuto rinunciare a un week end all'insegna del manto bianco. In molti si sono dedicati alle ciaspolate, allo scialpinismo o si sono cimentati con lo slittino. Non sono mancati coloro che, proprio come Elena Santarelli hanno preferito una passeggiata sulla neve. La conduttrice ha pubblicato anche una foto con una spettacolare spaccata sul manto bianco dedicandola ad Alessia Marcuzzi. La paccata è per te", ha scritto rivolta alla collega.

Un'altra giornata da tutto esaurito al Terminillo

