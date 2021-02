Rieti movida, chiude la Taverna dei Fabri. "Colpa della pandemia"

22 febbraio 2021 a

Rieti, dopo 23 anni chiude uno dei locali storici della movida reatina. La Taverna dei Fabri abbassa la saracinesca e questa volta in maniera definitiva. L’annuncio è stato fatto dagli stessi gestori attraverso i social e ovviamente ha colpito non solo i frequentatori più assidui del locale ma il mondo della ristorazione cittadina settore tra le più penalizzate dalle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria.

“La nostra avventura è terminata. Grazie a chi ha creduto in noi, a chi ci ha sostenuto, sorretto, accompagnato in questa impresa. Porteremo sempre con noi il ricordo di questo bellissimo periodo durato 23 anni. Fabio, Anselmo, Cinzia, Rosalba, Melissa, Carla Cristina, Giovanni e Simone, vi salutano e vi abbracciano virtualmente. Grazie ancora a tutti voi. Auguriamo un buon lavoro ai nostri successori, Massimo ed Alessandra e un periodo longevo e pieno di soddisfazioni come è stato il nostro” hanno scritto i gestori spinti a prendere questa decisione per “delusione e stanchezza ma soprattutto a causa della pandemia. Abbiamo sempre ricominciato dopo ogni avversità ma adesso è ora di mollare” hanno detto i gestori.

Una grande amarezza tra i numerosi clienti dello storico locale. Le misure di contenimento del coronavirus - che hanno colpito pesantemente il settore della ristorazione e dei locali della movida - stanno mettendo a dura prova l'economia della città. I locali erano stati già messi a dura prova con il sisma. poi il primo lockdown al quale, dopo un'estate di relativa "tregua", è seguita la lunga chiusura. Un colpo che i gestori dello storico locale di piazza Beata Colomba non ha retto. Lo staff è stato costretto a prendere la sofferta decisione di interrompere l'attività. un segno che la pandemia si porterà dietro un lungo strascico di difficoltà e che le prime vittime solo proprio le attività costrette a non lavorare a causa del virus.

