Rieti, bambina travolta da bob sul monte Terminillo: è grave

Incidente sul monte Terminillo a Rieti nella giornata di oggi, domenica 21 febbraio. Una bambina di dieci anni è rimasta ferita dopo essere stata travolta da un bob mentre si trovava sulla neve insieme ai genitori. Soccorsa dagli agenti del Posto di Polizia di Terminillo, dal Soccorso Alpino e dal 118, le sue condizioni sono apparse serie ed è stata trasferita in elicottero in un ospedale della Roma. La bambina si trova ricoverata in gravi condizioni. Da quello che filtra non sarebbe in pericolo di vita, in ogni caso è ricoverata in prognosi riservata ed ha riportato diverse contusioni.

Il 118 è intervenuto con l’elicottero Pegaso a Campoforogna. La piccola dopo essere stata stabilizzata dai sanitari, e stata trasferita a Roma per gli accertamenti e le cure del caso viste le sue condizioni. In corso indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Al Terminillo al momento dell'incidente c'era il tutto esaurito. Infatti fin da sabato, nonostante le piste di sci e gli impianti di risalita chiuse, nella stazione montana si è registrato il pienone. l'incidente sarebbe avvenuto sotto gli occhi di parecchie persone così come ha catturato l'attenzione l'arrivo dell'elicottero a Campoforogna. L'incidente alla bambina ha dunque in qualche modo un pomeriggio di "vacanza" per i molti turisti che hanno pranzato e che si sono cimentati nella neve con i bob, gli slittini o con le ciaspole.

La polizia del Terminillo è intervenuta poco dopo l'incidente e, viste le condizioni critiche della bambina, è stata attivata immediatamente la macchina dei soccorsi. Il video dell'arrivo dell'elicottero a Campoforogna è stato ripreso da numerosi turisti che stavano trascorrendo la domenica sulla neve del Terminillo. Il video è stato rilanciato dal portale di informazione reatino Rieti Life. Nel filmato si testimoniano le ultime fasi delle operazioni di soccorso per trasferire la bambina a Roma

