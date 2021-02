21 febbraio 2021 a

I vigili del fuoco di Rieti della sede centrale stanno intervenendo in questi momenti nel monte Terminillo. I pompieri sono arrivati all'altezza del piazzale Leandro Zamboni, a causa di una pericolosa fuga di gas su di uno dei Residence presenti in zona. I Pompieri hanno, a scopo precauzionale, evacuato dai primi momenti lo stabile e stanno procedendo a mettere in sicurezza l'intera zona.

