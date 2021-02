Rieti, Piana allagata. La Erg tende la mano agli agricoltori

21 febbraio 2021 a

a

a

Prove di dialogo tra Coldiretti e i vertici della società Erg, che gestisce la diga del Turano. Dopo le polemiche delle scorse settimane sulla responsabilità dell’alluvione della Piana causata dal rilascio dell’acqua dalla diga per far abbassare il livello del lago, si è svolto l’annunciato confronto che Coldiretti aveva chiesto subito dopo gli allagamenti della Piana Reatina, che hanno causato ingenti danni agli agricoltori e alle aziende del territorio, stimati in un milione e mezzo di euro. Oltre 600 gli ettari di terreno agricolo interessati dei quali 350 coltivati a cereali e 250 a erba medica.

E' stato fatto esplodere il masso che divideva Varco da Marcetelli | Video



“E’ stato un confronto costruttivo - spiega il presidente di Coldiretti Rieti, Alan Risolo - che ci consentirà di dar vita ad un percorso sinergico e di lavorare insieme per continuare a tutelare il territorio. Abbiamo raccolto la disponibilità della società Erg a intraprendere un percorso di condivisone nell’ambito delle azioni portate avanti dalle istituzioni”. La società Erg conta complessivamente 19 centrali idroelettriche, sette dighe, tre serbatoi e una stazione di pompaggio. Un sistema articolato su tre regioni: Lazio, Umbria e Marche che abbraccia le province di Rieti, ma anche Terni, Perugia e Macerata. All’incontro, insieme alla delegazione di Coldiretti, era presente anche il presidente del Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina, Gianluca Pezzotti. “Abbiamo avuto modo di affrontare quelle che sono le criticità dell'areale - conclude Risolo - e ricevuto rassicurazioni da parte dei vertici di Erg sul percorso da costruire insieme. Si sono aperte prospettive progettuali per il futuro davvero importanti, in una fase in cui il dibattito in materia di ambiente, sostenibilità e green economy è centrale”.

Diga del Turano e centrale di Cotilia continuano a scaricare acqua. "Bisogna far abbassare i laghi"



Nel frattempo la situazione nella Piana reatina come annunciato dalla Prefettura “è destinata a migliorare ma potrebbe evolvere anche verso un leggero peggioramento, non per effetto degli scarichi dalle dighe, ma a causa dello scioglimento delle nevi che ha determinato un ingrossamento del fiume Velino. La maggiore portata del fiume ha fatto crescere il livello a Terria e dunque continueranno a persistere gli allagamenti ulteriori aree e il permanere dei disagi, senza però costituire pericolo anche per la giornata odierna. La situazione, nelle prossime ore continuerà ad essere osservata e controllata dalle strutture operative di Protezione Civile per fornire aiuto e supporto ai residenti.

Piana allagata, danni per un milione e mezzo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.