Rieti, università. Appello del sindaco di Cittaducale Leonardo Ranalli: "I Comuni entrino nel consorzio"

Dopo le dichiarazioni preoccupate sulla situazione finanziaria del consorzio Sabina Universitas del presidente Roberto Lorenzetti, arrivano le prime risposte degli enti locali e del presidente della Commissione Bilancio della Camera Fabio Melilli. Un conto economico troppo magro per sostenere le spese nonostante gli sforzi fatti per ridurre i costi e la necessità di aumentare le entrate, tenendo presente che i soci (soprattutto Comune di Rieti, Provincia e Fondazione Varrone) difficilmente potranno fare di più. Nasce allora l’esigenza di nuovi soci che facciano confluire nuove risorse. Il presidente della Provincia Mariano Calisse sembra cautamente ottimista “c’è stata qualche richiesta, che io percepisco come timida, di poter entrare a far parte di quella compagine sociale, apriamo soprattutto questa possibilità ai comuni e stiamo a vedere. E’ qualcosa su cui è necessario lavorare, noi come provincia ci stiamo impegnando per aumentare le nostre quote, ma il problema è soprattutto legato alla legge “Madia” che impedisce la presenza in enti di questo tipo, che cioè non siano strettamente legati alle funzioni dell’ente”.

Da Cittaducale il sindaco Leonardo Ranalli rilancia una proposta già fatta in passato e che sembra coincidere con quanto auspicato da Calisse “già un anno e mezzo fa io proposi che tutti i Comuni della provincia partecipassero al consorzio, con quote proporzionali al numero di abitanti e quindi alle disponibilità finanziarie. Il tavolo giusto per la discussione è quello della conferenza dei sindaci della Provincia. Fino ad oggi sulla mia proposta ho ottenuto sporadici consensi di altri Comuni e poco più”.

Di Fabio Melilli è stata la proposta, poi entrata e approvata nella legge di Bilancio di una serie di finanziamenti alle aree colpite dal sisma, tra questi 15 milioni di euro per finanziare centri di ricerca, insediamenti di nuove start-up e le università presenti sul territorio. Fondi che andranno alle università, ma che potrebbero estendere i loro benefici anche al Consorzio “queste nuove risorse potrebbero permettere di ritrattare le convenzioni con le università. Ora vedremo di accelerare con il nuovo ministro il decreto di attuazione e quindi convocare un tavolo con La Tuscia e La Sapienza per verificare se, la presentazione di progetti al Ministero di nuove facoltà o comunque il potenziamento dell’offerta formativa, può comprendere anche una rilettura dei rapporti economici attuali. Anche la Regione potrebbe essere chiamata ad intervenire, saremo tutti in campo non solo per salvare, ma per accrescere l’offerta universitaria. A breve ci saranno anche altre proposte con altre università. Bisognerà organizzare una riunione con i soci, io naturalmente sono a disposizione”. Una situazione difficile quindi, ma per la quale esistono soluzioni da esplorare.

