Rieti Covid, il bollettino del 18 febbraio: 39 casi e 31 guariti

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl di Rieti: nelle ultime 24 si registrano 39 casi e 31 guariti. Non ci sono stati decessi. E' quanto emerge dall'aggiornamento del 18 febbraio sull'andamento della pandemia in provincia di Rieti.

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 39 nuovi soggetti positivi al test Covid 19 a Rieti (13), Amatrice (1), Antrodoco (7), Borgo Velino (3), Cantalice (1), Cittaducale (1), Cittareale (1), Fara in Sabina (3), Poggio Mirteto (2), Poggio Moiano (2), Poggio Nativo (1), Roccantica (1), Scandriglia (2) e Torri in Sabina (1). Si registrano 31 nuovi guariti: (11) Rieti – (1) Belmonte in Sabina – (1) Cantalice – (6) Fara in Sabina – (1) Montebuono – (1) Montopoli in Sabina – (1) Poggio Catino – (2) Poggio Mirteto – (1) Poggio Moiano – (1) Poggio Nativo – (1) Poggio S. Lorenzo – (1) Scandriglia – (1) Stimigliano – (1) Toffia – (1) Torricella in Sabina. Numero tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, 254. Numero totale tamponi eseguiti: 52.208. Totale positivi in provincia di Rieti: 627.

Intanto nella serata di mercoledì 17 febbraio la Asl ha fatto il punto sulla campagna di vaccinazione alle forze dell'ordine. Secondo giorno di vaccinazioni al Distretto 1 di via delle Ortensie dedicato alle forze dell’ordine. In due giorni vaccinati con AstraZeneca 138 operatori under 55 di Aeronautica, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia e Vigili del Fuoco.



Oggi , 18 febbraio, al via le prenotazioni del vaccino per il personale della Scuola e delle Università docente e non docente con età compresa tra i 18 anni (anno di nascita 2003) e i 55 anni (anno di nascita 1966) senza patologie. La modalità di prenotazione è online tramite la tessera sanitaria. La prenotazione è scaglionata per fasce di età secondo il seguente calendario: 45 – 55 anni dal 18 febbraio. 35 – 44 anni dal 22 febbraio. Under 34 anni dal 26 febbraio. Le somministrazioni del vaccino inizieranno dal giorno 22 febbraio.

