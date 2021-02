Rieti Covid, il bollettino del 17 febbraio: nelle ultime 24 ore 34 casi, i guariti sono 35

17 febbraio 2021 a

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl di Rieti: nelle ultime 24 ore si sono registrati 34 nuovi casi e 35 guariti. Non ci sono nuovi decessi. E' quanto emerge dall'aggiornamento del 17 febbraio sull'andamento della pandemia in provincia. I nuovi casi sono stati registrati a Rieti (10), Antrodoco (1), Borgo Velino (1), Cantalice (1), Contigliano (1), Fara in Sabina (8), Forano (1), Magliano Sabina (4), Poggio Catino (1), Scandriglia (1), Selci (1), Torricella in Sabina (3) e Vacone (1).

Si registrano 35 guariti: (9) Rieti – (1) Antrodoco – (1) Belmonte in Sabina – (1) Borgo Velino – (1) Cantalice – (1) Castel S. Angelo – (2) Collevecchio – (2) Fara in Sabina – (1) Forano – (5) Magliano Sabina – (1) Montebuono – (1) Pescorocchiano – (1) Petrella Salto – (2) Poggio Catino – (1) Poggio Mirteto – (1) Rocca Sinibalda – (1) Stimigliano – (2) Toffia – (1) Vacone. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 367 tamponi e dunque il numero dei tamponi dall'inizio della pandemia è di 51.954. Totale positivi in provincia di Rieti: 619.

Intanto prosegue nel Lazio la campagna vaccinale anti Covid, alle ore 12 di oggi è stata superata la quota delle 300 mila dosi somministrate. Sono 117 mila le persone che hanno completato il ciclo vaccinale con la somministrazione della seconda dose. Gli over 80 nel Lazio vaccinati sono 60 mila e nei prossimi giorni andremo ad una ulteriore accelerazione. Sono preoccupato per la riduzione delle forniture del vaccino Moderna e spero che sia uno stop solo momentaneo. Abbiamo bisogno di maggior quantitativi per accelerare la copertura vaccinale tenendo conto che nei prossimi giorni partiremo anche con il personale della scuola. Dal 18 febbraio partono invece le prenotazioni del vaccino per il personale della Scuola e delle Università docente e non docente con età compresa tra i 18 anni (anno di nascita 2003) e i 55 anni (anno di nascita 1966) senza patologie. La modalità di prenotazione è online tramite la tessera sanitaria. La prenotazione è scaglionata per fasce di età secondo il seguente calendario: 45 – 55 anni dal 18 febbraio. 35 – 44 anni dal 22 febbraio. Under 34 anni dal 26 febbraio. Le somministrazioni del vaccino inizieranno dal giorno 22 febbraio.

