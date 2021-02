Rieti Covid, partita vaccinazione per le forze dell'ordine

16 febbraio 2021 a

Partita a Rieti la campagna di vaccinazione per gli uomini e le donne in divisa. Al via, questo pomeriggio, 16 febbraio, le vaccinazioni per le Forze dell’Ordine under 55. Dal 18 partono invece le prenotazioni per il personale della Scuola e delle Università. Il numero di dosi di vaccino Covid finora somministrate in provincia di Rieti sale a 8.001, il numero totale di prenotazioni a 9.904. Le somministrazioni sono partite presso il centro vaccinale del Distretto 1 di Rieti. Le dosi sono alle Forze dell’Ordine under 55 anni: Aeronautica, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia e Vigili del Fuoco.

Dal 18 febbraio partono invece le prenotazioni del vaccino per il personale della Scuola e delle Università docente e non docente con età compresa tra i 18 anni (anno di nascita 2003) e i 55 anni (anno di nascita 1966) senza patologie. La modalità di prenotazione è online tramite la tessera sanitaria. La prenotazione è scaglionata per fasce di età secondo il seguente calendario: 45 – 55 anni dal 18 febbraio. 35 – 44 anni dal 22 febbraio. Under 34 anni dal 26 febbraio. Le somministrazioni del vaccino inizieranno dal giorno 22 febbraio. Infine, il numero di dosi di vaccino somministrate dalla Asl di Rieti tra prima e seconda dose, oggi raggiunge quota 8.001. Il numero totale di prenotazioni 9.904.

Per quanto riguarda Roma. Stamani, 16 febbraio, in raccordo con il Prefetto di Roma e il Comandante del Corpo di Polizia di Roma Capitale, secondo quanto è stato concordato in seno al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica sono state comunicate le prime disponibilità degli slot per gli under 55 anni riservate agli operatori del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale. Si inizierà giovedì 18 presso l’Hub vaccinale del parcheggio Lunga Sosta di Fiumicino. Le modalità di invio e selezione spettano al Comando del Corpo in raccordo con i responsabili dell’Hub vaccinale e l’Unità di Crisi. Sempre giovedì inizieranno le vaccinazioni anche per la Polizia Locale del Comune di Fiumicino, territorio che ospita l’Hub vaccinale. Tutte le altre Polizie Locali dei Comuni della provincia di Roma hanno ricevuto una comunicazione da parte del Prefetto per organizzare le rispettive somministrazioni.

