Rieti Covid, il bollettino del 16 febbraio: morto anziano 81 anni, 19 nuovi casi e 36 guariti

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl di Rieti: nelle ultime 24 ore un decesso, 36 nuovi casi e 19 guariti. E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento del 16 febbraio rispetto all'andamento della pandemia in provincia. I nuovi casi sono stati registrati a Rieti (11), Borgorose (1), Cantalice (1), Contigliano (1), Magliano Sabina (3) e Montopoli in Sabina (2). A pardere la vita un anziano di 81 anni che era ricoverato all'ospedale San Camillo de Lellis nel reparto Covid.

Si registrano 36 nuovi guariti: (9) Rieti – (1) Borgo Velino – (1) Cantalice – (3) Castel S. Angelo – (2) Cittaducale – (1) Collalto Sabino – (1) Collevecchio – (1) Contigliano – (1) Fara in Sabina – (1) Magliano Sabina – (3) Monte S. Giovanni – (1) Monteleone in Sabina – (2) Montopoli in Sabina – (1) Poggio Catino - (2) Stimigliano – (2) Tarano – (3) Toffia – (1) Torricella in Sabina. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 592 tamponi e dunque il numero dei test effettuati dall'inizio dell'emergenza sanitaria sale a 51.587. Totale positivi in provincia di Rieti: 620.

Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, hanno ricevuto la dose 7.814 persone e per quanto riguarda gli over 80 le prenotazioni hanno raggiunto quota 9.030. Da giovedì 18 febbraio partono le prenotazioni per il personale scolastico e universitario, docente e non docente, con età compresa tra 18 anni (anno di nascita 2003) e 55 anni (anno di nascita 1966) senza patologie, Può prenotare la vaccinazione il personale scolastico e universitario assistito dal Servizio Sanitario Regionale (SSR) della Regione Lazio, ovvero tutti coloro che sono assistiti da un medico di base convenzionato con il servizio sanitario regionale della Regione Lazio. Per prenotare occorre la Tessera Sanitaria per comunicare: Il codice fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico (team) posto sul retro della tessera sanitaria.

