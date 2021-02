Rieti, impianti di sci chiusi. Gli operatori del Terminillo: "Stagione rovinata"

Paola Corradini 15 febbraio 2021 a

Il rinvio al 5 marzo dell'apertura delle piste da sci continua a sollevare polemiche soprattutto tra operatori, ristoratori e commercianti del Terminillo perché il danno economico è doppio visto che alle disdette da parte di una buona parte dei turisti che avrebbero dovuto trascorrere la settimana bianca sulla montagna reatina, si aggiungono anche i rimborsi che le scuole di sci dovranno restituire a chi aveva versato la caparra per l'affitto delle attrezzature. La data del 16 febbraio, con la prevista riapertura degli impianti, era vista da tutti come un'ancora di salvezza per una stagione rovinata dalle restrizioni legate alla pandemia. Alberghi sold out e una marea di turisti che sarebbero arrivati per sciare su oltre tre metri di neve, come non se ne vedeva da anni.

“Non è possibile che a dodici ore dalla riapertura – dice Mario Di Filippo gestore del locale “La locanda del pioniere” insieme a Francesco Mercuri – il Governo rinvii la riapertura delle piste. Abbiamo riempito i magazzini in vista dell'arrivo di turisti e maestri di sci e ora almeno la metà delle persone non ci sarà visto che in molti hanno già disdetto”. Fortunatamente un fetta di turisti, arrivati ieri al Terminillo, ha deciso di fermarsi per trascorrere giornate di sole sulla neve tra ciaspolate, slittini, snowboard e sci alpinismo. Il problema rimane quello legato agli impianti, chiusi fino al 5 marzo. “La scelta – dice Barbara del ristorante Sfizi di Iri – è incomprensibile perché non hanno permesso la riapertura degli impianti per la paura dei contagi e domenica qui non si poteva camminare. A pranzo ho dovuto mandare via più di cento persone”. “Non abbiamo mai visto tanta gente affollare le vie del paese e le piste, molti in gruppo e senza indossare le mascherine” questo il pensiero di quasi tutti gli operatori del Terminillo.

E quindi la domanda è “perché non permettere di riaprire le piste che avrebbero permesso una regolamentazione diversa e soprattutto più sicura?”. Ma il ministro Speranza ha deciso diversamente. La chiusura degli impianti in quest'ultima parte di una stagione già rovinata – scrive Coldiretti - è destinata ad avere effetti non solo su chi lavora sulle piste ma sull'intera economia che ruota intorno al turismo invernale che ha un valore tra i 10 e i 12 miliardi di euro all' anno”. I conti sono presto fatti con una perdita che sarà di oltre il 70%. “I tempi e i modi non dovevano essere questi – dice il presidente di Federlaberghi Michele Casadei – perché prima non abbiamo lavorato, poi ci hanno chiesto di adeguarci, spendendo altri soldi, alla riapertura in sicurezza e poi hanno cambiato le carte in tavola dando un ulteriore colpo a un settore che stava faticosamente ripartendo”.

