Rieti Covid, il bollettino del 15 febbraio: morto uomo di 81 anni, 7 casi e 5 guariti nelle ultime 24 ore

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl di Rieti: 1 decesso, 7 nuovi casi e 5 guariti nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dall'aggiornamento del 15 febbraio sull'andamento della pandemia nel territorio provinciale. I nuovi casi sono stati riscontrati a Rieti (4), Cantalice (1), Colle di Tora (1) e Petrella Salto (1). Si registrano 5 nuovi guariti: (3) Rieti – (1) Belmonte in Sabina – (1) Cittaducale. A perdere la vita un uomo di 81 anni che era ricoverato nel reparto Covid dell'ospedale provinciale San Camillo de' Lellis di Rieti.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 478 tamponi e dunque dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 50.995 test.Totale positivi in provincia di Rieti: 638. Prosegue la campagna di vaccinazione. Ieri mattina erano state somministrate 7.814 dosi a cittadini residenti nel Reatino. Sono 9.030 gli over 80 che si sono prenotati per ricevere il vaccino. In provincia di Rieti, insomma, appare rallentare l'andamento della diffusione del virus. Nell'ultima settimana il numero dei contagi e diminuito così come quello dei decessi. numeri che tuttavia non devono far abbassare la guardia perché il numero dei positivi è ancora importante e perché i focolai sono ancora molti.

Per quanto riguarda la Regione ieri mattina, 15 febbraio, iniziate le operazioni di vaccinazione delle forze dell'ordine al centro vaccinale lunga sosta di Fiumicino e c'è stato anche un sopralluogo dell'assessore alla sanità Alessio D'Amato. Sempre ieri è stato inaugurato il centro vaccinazioni anticovid Auditorium Parco della Musica alla presenza del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e dell'assessore alla sanità, Alessio D'Amato. Grazie alla collaborazione di Fondazione Musica Per Roma è stato allestito questo hub di 750 mq. Le molte postazioni vaccinali hanno consentito di somministrare il vaccino Moderna a 176 over 80 in poche ore. E' possibile prenotare la propria vaccinazione sulla piattaforma regionale (clicca qui).

