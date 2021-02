Rieti, riqualificazione "artistica" del centro storico di Magliano Sabina. La Regione finanzia il progetto | Foto

Simona Ruggeri 15 febbraio 2021 a

Grazie al sostegno e ad alcuni finanziamenti ottenuti dalla Regione Lazio e soprattutto grazie al lavoro dell’amministrazione comunale, si stanno concretizzando degli interventi finalizzati alla valorizzazione del centro storico di Magliano Sabina e, in particolare, delle storiche porte del paese. Il progetto che sta prendendo avvio è stato curato dagli assessori Claudia Cingolani ed Eleonora Berni e dai consiglieri Giacomo Urbanetti e Francesco Toni ed è stato realizzato grazie alla collaborazione di artisti e imprese locali.

“Quello che avevamo in mente – spiega l’assessore Claudia Cingolani – era valorizzare il centro storico e voler trasformare Magliano in Sabina in una sorta di museo a cielo aperto, in grado di ospitare anche mostre temporanee. Insomma, un salotto accessibile in primis ai cittadini ed anche ai molti turisti che, speriamo quanto prima, possano tornare a far visita al nostro paese”.

Il progetto prevede innanzitutto l’installazione, all’ingresso della città, precisamente in via Circonvallazione, di una scultura di Luciano Minestrella che vuole rappresentare un po’ le radici storiche del popolo sabino. Al quadratino, punto panoramico del borgo, verrà invece collocato un pannello lungo quasi due metri che darà indicazioni geografiche precise sul panorama che si apre sulla valle del Tevere. Altra rivalorizzazione sarà quella di Porta Romana che, essendo l’unica intatta, verrà illuminata in modo da conferirgli un’importanza maggiore. Da Porta Romana, attraverso un percorso a terra fatto di ciottoli luminosi, si accederà direttamente al giardino della biblioteca che sarà trasformato in un giardino sensoriale in cui verranno coltivati diversi tipi di piante in grado di stimolare, ad esempio, il tatto piuttosto che l’olfatto. Il percorso termina poi davanti alla chiesa della Madonna delle Grazie, che verrà anch’essa illuminata in modo particolare e suggestivo. Le altre zone che verranno rivalorizzate, secondo il progetto, saranno tutti gli storici accessi alla città ossia Porta Sabina e il belvedere Giuseppe Mazzini, Porta Santa Croce e Porta Leone con la sua lunghissima scalinata.

