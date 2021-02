Rieti, stop alla riapertura delle piste da sci. Doccia gelata al Terminillo

Alessandro Toniolli e Paola Corradini 15 febbraio 2021 a

a

a

Alle 19 in punto di domenica 14 febbraio arriva la notizia, più una mazzata, della nuova ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza con il rinvio al prossimo 5 marzo per l’apertura degli impianti sciistici. Una doccia gelata per chi al Terminillo aveva lavorato per recuperare, grazie anche ai due metri di neve, ciò che rimaneva di una stagione inevitabilmente compromessa dalla pandemia. Piste e impianti di risalita pronti e ieri un’altra domenica di grande afflusso. Flavio Formichetti, della Società Funivie del Terminillo, in occasione della partenza della nuova stagione, aveva deciso di ripartire rinnovando gratuitamente gli abbonamenti stagionali sottoscritti l’anno scorso. Pronta anche l’apertura degli impianti tranne la funivia per il rispetto delle norme anti Covid. Anche le scuole di sci erano pronte con i maestri già ai blocchi di partenza con tamponi a tutto il personale come previsto dal protocollo e tutti negativi. Alberghi pieni con prenotazioni dal 15 al 21 febbraio, quindi per una settimana intera sulla neve. Ed invece arriva il passo del gambero con “Il governo che si impegna a compensare al più presto gli operatori del settore con adeguati ristori” ha detto Speranza.

Slavina al Terminillo sulla Vallonina, non ci sono feriti



“E' inaccettabile comunicare, dodici ore prima, che una stazione sciistica pronta per aprire debba chiudere - dice il presidente di Federalberghi Michele Casadei -. Terminillo è piena di turisti che aspettano di sciare; migliaia di euro sono stati spesi dagli albergatori per comprare e fornire gli skipass da consegnare ai clienti con la camera per evitare assembramenti sulle piste. Tutte le norme sono state attuate, ora chi pagherà le decine di migliaia di euro investiti? Tutto ciò è vergognoso e indecoroso”.

Slavina sul Terminillo, paura a Rialto nella zona della Vallonina

“Siamo veramente indignati – dice Simone Munalli della Scuola Sci Terminillo – perché non possiamo essere trattati in questo modo da questi dilettanti allo sbaraglio. Abbiamo speso 1000 euro in un giorno per i tamponi a tutti i maestri, lavorato giorno e notte per prepararci in sicurezza e oggi invece iniziare a lavorare dobbiamo restituire i soldi delle prenotazioni. Dal Governo Draghi ci aspettavamo qualcosa di diverso. Avevamo tutta la settimana prenotata con 25 maestri a tempo pieno. Siamo veramente al ridicolo”. “Se questo è il primo atto del modus operandi del nuovo Governo Draghi – dice il vice sindaco Daniele Sinibaldi – diciamo che non si presenta benissimo. Sono partiti con la promessa di dare respiro alle categorie economiche che stanno soffrendo, come turismo e sport e poi, quando tutto un meccanismo si è messo in moto per ripartire in sicurezza, bloccano tutto. Era un’occasione importante ma vorrà dire che aspetteremo l’esito dei nuovi decreti e il 5 marzo”. Alessandro Micheli della Scuola di Sci Pian de Valli si dice “perplesso per le tempistiche della comunicazione da parte del Governo con un provvedimento senza senso. Oggi qui è stata una giornata di grande afflusso nonostante gli impianti fossero chiusi. C'erano centinaia di persone nonostante non si potesse sciare. L’apertura degli impianti avrebbe portato a vedere le piste di sci frequentate in maggiore sicurezza da parte solo di sciatori con possibilità di contagio sicuramente azzerate perché si deve stare almeno a due metri di distanza. Abbiamo lavorato per accogliere i turisti in sicurezza ed invece siamo in mano a persone che non sanno di che cosa stanno parlando”.

Terminillo esposto dei Verdi contro le nuove piste da sci

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.