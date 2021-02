Terremoto, 71 frane bloccano la ricostruzione nei comuni del cratere di Rieti

Monica Puliti 15 febbraio 2021 a

a

a

Settantuno frane, per la stragrande maggioranza attive, disseminate in 12 dei comuni del territorio – Rieti, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Cantalice, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano, Poggio Bustone, Posta e Rivodutri - interessati dagli eventi sismici che hanno devastato il centro Italia nel 2016 e 2017. Sono tutte di pericolosità elevata (P3) e molto elevata (P4), tali da bloccare la ricostruzione dei centri urbani in quelle aree del cratere (che sono 138 in tutto se si guarda anche alle altre tre regioni investite dal terremoto: Umbria, Marche e Abruzzo).

Crolli a piazza Sagnotti, le motivazioni della sentenza

Fanno parte dei 295 “siti” franosi e interessati dai dissesti idrogeologici finiti nell’accordo di programma siglato il 9 febbraio scorso dal commissario straordinario per la ricostruzione, Giovanni Legnini, e il segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale, Erasmo D’Angelis, per gli studi di approfondimento e il monitoraggio delle aree di dissesto che, se non studiate nel dettaglio o non contenute con interventi e opere, rappresentano un ostacolo alla ricostruzione post terremoto e perciò al reinsediamento della popolazione. In particolare, gli studi di approfondimento, in questa prima fase di analisi che durerà sei mesi circa, serviranno a ridefinire il quadro delle zone a pericolosità elevata e molto elevata e individuare quelle in cui, invece, la ricostruzione può partire subito nella massima sicurezza. L’operazione vede anche il coinvolgimento dell’Ispra – Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale e di cinque università dell’Italia centrale, con una task force di oltre centro docenti, tecnici e professionisti (c’è anche un reatino, Matteo Carrozzoni, tra i tre geologi che hanno contribuito alla fase istruttoria del progetto e alla redazione del relativo allegato tecnico) e finanziata con tre milioni di euro da parte del commissario per la ricostruzione.

Black out e gelo ad Amatrice, i residenti: "Lo Stato ci ha abbandonato. Siamo isolati dal mondo"

L’accordo prevede l’esecuzione di rilievi e sopralluoghi nelle 295 aree già individuate – censite da Piano di assetto idrogeologico - e vincolate attraverso l’utilizzo delle più moderne tecnologie disponibili, allo scopo, come detto, di velocizzare i tempi della ricostruzione; il loro studio approfondito consentirà di decidere se demolire e ricostruire nello stesso luogo oppure delocalizzare. “La ricostruzione in sicurezza è la priorità per l’Italia centrale e questo accordo, come quello fatto con l’Ingv per gli approfondimenti sulle faglie attive, dà piena sostanza a questo principio”, ha commentato il commissario Legnini. “E’ partita finalmente la pianificazione della ricostruzione più veloce e sicura”, ha sottolineato il segretario generale dell’Autorità di bacino, D’Angelis.



Pacchi alimentari alle persone più bisognose dei centri terremotati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.